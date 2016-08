Rui Costa planeja implantar sistema de consórcio na saúde

Durante o anúncio dos novos secretários, o governador diplomado Rui Costa disse que pretende aumentar os recursos para a saúde e ampliar a parceria com os municípios. Ele disse que quer trazer para a Bahia, já em 2015, o sistema de consórcios de saúde que já funciona no Ceará. Há planos para a construção de sete hospitais e abertura de nove policlínicas regionais no interior e na Região Metropolitana de Salvador. “Na minha opinião, os resultados são positivos. O estado se associa com os municípios e passa a tomar conta, através do consórcio, de algumas ações na área de saúde, principalmente nas policlínicas, de alguns hospitais, laboratórios regionais, do Samu e da UPA”, explicou. A Assembleia Legislativa precisa aprovar a criação dos consórcios. Também faz parte dos planos do governador eleito conseguir aval para criar o Fundo de Manutenção de Rodovias. Rui também pretende levar o programa Pacto pela Vida às Escolas Estaduais, implantar o programa de primeiro estágio para os alunos de escolas técnicas estaduais. Por fim, deseja ampliar o número de vagas em presídios, chegando a 12.500 no final do primeiro semestre de 2015. Hoje, a Bahia tem 9 mil vagas.