Rui Costa anuncia secretariado nesta terça-feira (16)

Em coletiva antes de receber o diploma de governador da Bahia, em cerimônia realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (15), o futuro líder baiano, Rui Costa (PT), afirmou que anunciará o seu secretariado nesta terca-feira (16), às 10h, na Governadoria. O petista prometeu falar sobre seu futuro governo, já que chegou na abertura do evento que conta com políticos eleitos, além de personalidades dos três poderes.

Após três adiamento, o mistério termina e o grupo que comandará os próximos quatro anos será conhecido. A demora para anunciar o secretariado se deu pelos nomes apresentados pelos líderes partidários. Rui Costa não estava nada satisfeito com as indicações. Preferia pessoas com atuação mais técnicas que políticas, o que pode não conseguir.