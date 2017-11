Rui Costa anuncia oficialmente que é candidato a reeleição e alfineta Neto

O governador Rui Costa (PT) se colocou oficialmente como candidato a reeleição em 2018, durante entrevista à Rádio Metrópole, ontem. O petista foi questionado sobre a popularidade do presidente Michel Temer (PMDB) e ironizou uma possível candidatura para o governo estadual apoiada pelo peemedebista. “Tem gente que não quer nem assumir essa amizade. Esse pessoal [de Temer] por onde anda na Bahia é vaiado”, declarou, sem citar o nome do prefeito ACM Neto (DEM).

“Eu não queria ser o candidato do presidente Michel Temer (PMDB). […] O povo brasileiro está indignado com cortes na saúde, na educação, no Bolsa Família”, acrescentou. O governador aproveitou para comentar as outras candidaturas. “Não conheço nenhum outro candidato a governador. Só o PSOL. Eu não tenho dúvida, medo e insegurança de anunciar que sou candidato. Eu vou mostrar o trabalho que estamos fazendo”, concluiu.

Rui se esquivou de falar sobre formação da chapa majoritária para disputa das eleições do ano que vem. “Ainda estamos conversando. Tenho dito a todo mundo para deixar isso para o ano que vem. Agora já sabemos a regra do jogo, eu prefiro deixar o debate para o ano que vem. Estou listando o que vou entregar de obra o ano que vem, temos muitas coisas para entregar, muita coisa para inaugurar. Então, não quero dispersar energia agora”, ressaltou. Ele defendeu as ações do governo estadual na capital baiana. “A história de Salvador nunca teve tanto investimento como teve nesse período. E quem fez foi o Governo do Estado. Quem fez a Rótula do Aeroporto? Foi o governo do estado. A Rótula do Abacaxi, Via Expressa, avenidas Gal Costa, Orlando Gomes, Pinto de Aguiar, Via Barradão em construção, a 29 de março, os viadutos do Imbuí”, listou.

O governador ainda destacou o bom momento das contas públicas no Estado. “Dos 27 estados brasileiros, a Bahia é o 20º em arrecadação per capita. Apesar da arrecadação baixa, a Bahia tem se destacado organizando suas finanças. A grande maioria dos estados brasileiros não deve fechar o ano bem. Sequer paga 13º e funcionalismo em dia. Além disso, a Bahia ainda está entre os três estados brasileiros que mais fizeram investimentos em 2015, 2016 e também será em 2017. Isso requer esforço, requer botar a mão na massa, requer qualificar o gasto público”, declarou. (Henrique Brinco, tribunadabahia.com.br).