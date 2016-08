‘Ridícula’ diz Wagner sobre ausência de Aécio em protesto

Com as forças renovadas por descanso pós-eleitoral, o governador Jaques Wagner (PT) decidiu rebater a ofensiva da oposição contra o governo Dilma Rousseff.

Em sua primeira entrevista após a campanha que o selou como um dos maiores vitoriosos das últimas eleições, ao eleger seu sucessor Rui Costa e reeleger a presidente, o chefe do Executivo baiano classificou como “ridícula” a postura do candidato derrotado à Presidência, Aécio Neves (PSDB), ao incitar manifestação contra o governo e não comparecer ao evento. De acordo com informações de A Tarde, no domingo (7), data estipulada para o ato em São Paulo, o tucano preferiu aproveitar as delícias das praias de Santa Catarina.

“O PSDB deveria ter a maturidade de quem já foi governo e hoje é oposição. Como do PT é exigido maturidade de quem já foi oposição e hoje é governo”, comentou durante solenidade de posse dos novos integrantes do Conselho de Cultura do Estado.