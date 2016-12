Ricardo Mascarenhas é diplomado prefeito junto com todos os vereadores

Em solenidade nesta quinta-feira, 15/12, no salão do Júri do Fórum Hélio Lanza, de Itaberaba, a juíza Renata Furtado Foligno, titular da 42ª Zona Eleitoral, promoveu a diplomação do prefeito eleito, odontólogo Ricardo dos Anjos Mascarenhas (PSB), 30, assim com a vice-prefeita, técnica de enfermagem Maria José dos Santos Novais, que é reconduzida ao mesmo cargo pela terceira vez. No mesmo ato a juíza, acompanhada promotor público eleitoral Thyego de Oliveira Mattos, diplomou todos os 15 vereadores e suplentes da nova legislatura.

O recinto do Fórum esteve superlotado por políticos, futuros secretários e convidados, além dos vereadores e prefeitos eleitos dos municípios de Boa Vista do Tupim e Ibiquera, que também foram diplomados na mesma manhã.

Entusiasmado com a importante missão pública que lhe foi conferida pela aprovação popular expressa por 55,44% do leitorado, que depositou 16.445 votos na sua eleição, Ricardo escreveu em sua página no Facebook: “É com sentimento de orgulho que recebo o diploma de Prefeito de Itaberaba. Sou grato a Deus, à minha família, ao meu eterno pai Jadiel Almeida Mascarenhas, aos meus amigos e companheiros que estiveram ao meu lado durante essa jornada para chegar até aqui, em especial ao prefeito João Filho pelo apoio. Assumo meu compromisso em trabalhar por minha querida Itaberaba”.

Vereadores diplomados

As cadeiras do Legislativo itaberabense tem a maioria formada pela bancada do Executivo que conta com 11 vereadores, dentre eles o campeão de votos da eleição, Antônio de Andrade Bodinho Neto (PTdoB), eleito com o recorde de 1.907 votos; seguido pelo também novato Valter Sena (PP), eleito com 1.648 votos; o veterano Peba (PSD) em terceiro mandato com 1.602; o advogado José Antônio (PP) também veterano reeleito em 3º mandato com 1.540; o experiente Gerson Almeida (PTdoB), reeleito com 1.339, para seu sexto mandato; o atual presidente da Câmara, Paraná, (PP) reeleito com 1.329 para seu terceiro mandato; Luciano de Santa Quitéria (PTdoB) que é reconduzido para seu segundo mandato com 1.176; o ex-vereador Niltinho (PRB) que deu a volta por cima e reconquistou seu terceiro mandato com 972 votos; o novato Luciano Santana (PTB) que conquistou seu primeiro mandato com 900; Fel de Cacai (PTB) que conquistou seu segundo mandato com 891; e o vereador reeleito, Samuel Samuca (PP), em seu terceiro mandato com 809 sufrágios.

A bancada da oposição foi diplomada com a maioria de novatos em quatro cadeiras, com destaque para o advogado Doutor Murilo (SD) eleito para o primeiro mandato com 832 votos; o também iniciante Jadiel Mascarenhas (DEM) com 673; o experiente veterano Carlos Tanajura (PSC), reeleito para seu quinto mandato com 466; e o professor Amauri Pinheiro (PSDB), que chega eleito com 391 votos para seu primeiro mandato.