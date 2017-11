Ribeirinhos cobram ações do poder público para recuperar as APPs do Rio Paraguaçu

A manhã do sábado, 25, foi marcante para o município de Iaçu, ao sediar o 1º Encontro de Proteção de APP, na Escola Maria José, no Distrito de João Amaro, com o objetivo de encontrar soluções para conter o avanço do desmatamento e garantir a recuperação das Áreas de Proteção Permanente e as Reservas Legais em todas as propriedades que margeiam o Rio Paraguaçu e seus principais afluentes.

Idealizado pela Ong Fundação Paraguaçu, mentora do Projeto Cariangó para recomposição do Bioma Caatinga, o evento atraiu a participação dos principais empreendedores rurais ribeirinhos, delegações oficiais dos municípios vizinhos e teve como palestrantes o promotor público Thyego de Oliveira Matos, coordenador de meio ambiente do médio Paraguaçu e Manoel Messias Gonzaga, coordenador regional do INEMA em Feira de Santana.

Ansioso em solucionar o passivo ambiental de sua Fazenda Santa Lucia, o pecuarista Marquinhos do Leite alertou que “os setores públicos precisam investir em politicas públicas de reflorestamento para ajudar os ribeirinhos na recuperação das áreas degradas”. O agropecuarista Marcelo Almeida, da Fazenda Máxima, sugeriu que os municípios implantem viveiros para produção de mudas, através do Projeto Cariangó, “e nós proprietários ribeirinhos vamos garantir a água e os tratos culturais do plantio”.

Viveiros

O debate intenso envolveu toda a plenária e os palestrantes, a começar pela 1ª Dama Maria do Socorro Campos, de Boa Vista do Tupim, que pediu para sair do discurso “e partir para a prática, sem que haja descontinuidade, pra garantir o futuro do Rio Paraguaçu”. Por sua vez, representando o prefeito Dinho, o poeta Laudelino Martins propôs que o próximo encontro seja realizado naquele município.

O ribeirinho Marcelo Medrado questionou sobre os compromissos da Prefeitura de Iaçu para ajudar na conservação do rio, tendo a secretária de agricultura, Zorilda da Souza, representando o prefeito Adelson Oliveira (PPS), assegurado que “Iaçu já está engajada no Projeto Cariangó e vai cumprir a sua parte”.

A concessionária Embasa foi alvo de duras críticas, por captar o maior consumo de água em toda bacia, para fins econômicos, e não dar retorno com ações de reflorestamento, provocando o servidor e vereador Magno Flor, que garantiu levar as propostas do evento para a diretoria da empresa.

Plantar árvores

Messias Gonzaga, do Inema, destacou que o Rio Paraguaçu é a maior bacia hidrográfica do estado e tem importância fundamental para o desenvolvimento, porém ao ponderar que a meta do plantio de 1.0 milhão de árvores será “difícil de ser alcançada”, a plenária aplaudiu o dirigente da ONG, José Ruy Cortes, quando retrucou que, “não temos pressa, o que importa é que todos se unam e plantem árvores para salvar nosso rio”. Ruy colocou à disposição da Prefeitura, um sítio de sua propriedade, vizinha ao Balneário das Três Gameleiras, para instalação de viveiro de mudas em parceria com a Fundação Paraguaçu.

Receptividade

A união de esforços viabilizou o sucesso do evento que foi montado pela Secretaria Municipal de Agricultura de Iaçu em parceria com a Fundação Paraguaçu, registrando-se a maior delegação do município de Boa Vista do Tupim, que contou com o presidente da Câmara Savio Bulcão, a 1ª Dama Maria do Socorro Campos, vereadores Tal e Dermeval, além da secretária de educação Vilma Arruda e assessores. O segundo destaque coube a Ruy Barbosa, cuja delegação teve o secretário Artur Francelino com assessores e os professores Luiz Brito e Max Nunes, com alunos da Escola Família Agrícola Mãe Jovina – EFA.

Por Marcionílio Souza esteve o pecuarista Hernandes Medrado e dois parceiros produtores. A delegação de Itaberaba foi expressiva, com a equipe do Projeto Cariangó, estudantes do CETEP acompanhados pelo prof. Fredson, além de artesãs do Assentamento Vazante e fazendeiros ribeirinhos. Foi muito criticada pelo público a ausência de representação da Prefeitura de Itaberaba, apesar de ter grande fronteira banhada pelo rio Paraguaçu .