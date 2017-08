Representantes do Vale do Jiquiriçá participam da formação em pesquisa esportiva

No dia 08 de julho de 2017 das 8 as 17h, ocorreu a apresentação do projeto e o curso de formação em Políticas Públicas de Esporte e Lazer no CFP/UFRB em Amargosa. Esse curso faz parte de uma etapa da pesquisa matricial intitulada “Territórios de Identidade e Consórcios: Políticas Públicas de Esporte e Lazer na Bahia” do Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas Públicas de Esporte e Lazer (CDPPEL-Ba).

O curso contou com a presença dos gestores e representantes do Território de Identidade 09, Vale do Jiquiriçá, como: Amargosa, Irajuba, Jaguaquara, Laje, Maracás, Milagres, Mutuipe e Planaltino, tendo representado Milagres o profgessor Amós Moraes, indicado pelo prefeito Cézar de Adério (PP).

O curso foi conduzido pelas pesquisadoras, Ábia Lima (mestranda em Educação na UFBA) e Anália Moreira (doutora em educação, docente na UFRB), com o suporte do bolsista e estudante de Ed. Física Elton Neres, sob coordenação do professor Cesar Leiro (doutor em educação, docente da UFBA e UNEB, coordenador do CDPPEL- BA e da pesquisa matricial).

Uma pesquisa matricial está sendo desenvolvida em todos os 27 territórios de identidade da Bahia, por diversos pesquisadores vinculados a UFBA, UNEB, UCSAL, IFBA, UFRB, UESC e UNIVASF.