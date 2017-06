Reforma da rede escolar e distribuição de fardamento motivam o ensino público em Boa Vista do Tupim

Uma nova realidade empreendida pela prefeitura de Boa Vista do Tupim, dá qualidade e satisfação ao ensino-aprendizagem na rede municipal de educação. A autoestima do alunado e a vontade de aplicar o melhor ensino por parte dos professores são consequências das melhorias empreendidas pelo prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) no setor educacional tupinense. “Havia uma grande necessidade pela reforma e requalificação de todas as escolas da cidade e zona rural”, comentou o prefeito Dinho Campos, acrescentando que “agora nossos professores e alunos tem um espaço asseado e mais digno para as atividades educacionais”.

O prefeito Dinho revela que “estamos avançando para a qualificação dos professores e coordenadores através a parceria com o Instituto Chapada”.

O prefeito Dinho Campos garantiu que a distribuição do fardamento escolar é outra ação que vai atender mais de 4.000 alunos da rede. “O fardamento chegará a todas as escolas do município, beneficiando diretamente o alunado com roupa nova”, disse o prefeito destacando a nova fase da educação no município.

Fardamento escolar

Foi motivo de alegria a chegada do fardamento dos alunos, para distribuição nas escolas da zona rural. Nos assentamentos Beira Rio, Grotão, Canabrava, Polinésia e os demais distritos e localidades, foram distribuídas na semana passada, 300 peças para os estudantes que ficaram entusiasmados. Muitos receberam em companhia dos pais que ficaram agradecidos pelo gesto da atual administração do Governo da Reconstrução. “Os alunos e pais ficaram muitos felizes com a farda nova”, comentou o diretor de escolas rurais Valterney Júnior, que coordenou a distribuição.

Escolas confortáveis

As escolas da rede municipal de ensino passaram por ampla reforma desde o inicio do ano e, atualmente, todas apresentam outro aspecto depois de quatro anos sem manutenção. Algumas das escolas receberam novo forro em PVC e até aparelhos de ar-condicionado, além das melhorias no telhado, e nas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, gerando maior conforto para os alunos e professores. “Com as escolas limpas e padronizadas, a alegria da volta as aulas amentou na coletividade escolar”, comemorou a pró Vilma Arruda, atual secretária municipal de educação.

Novo mobiliário escolar

A reforma das escolas implicou também, na requalificação do mobiliário escolar, sendo muitos recondicionados e diversos outros adquiridos e distribuídos na rede de ensino. Na semana passada a Centro Municipal Educação Infantil Durvalina Carneiro, que recebeu móveis novos e equipamentos eletrônicos, através a parceria restabelecida pelo Prefeitura com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, que repassou mais de 92.000,00 em mobiliário.

Chegaram mesas, cadeiras, sofás, mobiliários de escritório, televisores, DVDs, liquidificadores, fogões industriais, equipamentos de cozinha e muitos instrumentos para o suporte e atendimento às crianças, em regime integral. A diretora da unidade, Cibele Pinho, disse agradecida “que toda equipe está entusiasmada com os esforços do prefeito Dinho Campos, que recuperou e botou pra funcionar uma creche neva que vinha sendo subutilizada”. Ela é auxiliada pelas coordenadoras Marise e Jaqueline, que cuidam da parte pedagógica, além de nutricionista, assistente social e acompanhamento pediátrico, beneficiando mais de 200 crianças de 0 a 5 e 11 meses. Antes, a creche abrigava apenas 74 crianças.