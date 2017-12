Reestruturada pela prefeitura, o CEMEI Durvalina Carneiro forma a primeira turma da pré-escola

A alegria da criançada empolgou os pais e professores Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI Durvalina Carneiro, na sede, durante a festa de formatura das turminhas da pré-escola, no ultimo dia 9. O evento atraiu todo o alunado infantil e centenas de mães e pais, além dos dirigentes da escola, professores, auxiliares e convidados.

Houve farta distribuição de brinquedos para a criançada no encerramento dois dias antes, além da merenda com muitos bolos e guloseimas, preparados pela própria escola de servidos no ato de formatura.

O momento festivo contou com as presenças da secretária de educação, professora Vilma de Arruda e do supervisor técnico da Educação Infantil Dermival Almeida

Mais de 200 alunos

Contam as novas dirigentes, que a antiga creche ganhou nova estrutura mas ficou inacabada pela deficitária administração do PT. Com o advento da administração lioderada pelo prefeito Helder Lopes Campos, a obra da creche foi concluída e aquela unidade de ensino dos anos iniciais, foi elevada ao nível de Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Durvalina Carneiro, cuja diretora Sibele de Araújo, administra a unidade com o auxilio da vice-diretora Jailza Pinho e e a coordenadora Marisa de Jesus. Antes havia apenas 70 crianças, que agora com o Governo da Reconstrução, saltou para 204 alunos, de 02 a 05 anos de idade, que são atendidos em tempo integral, com atividades escolares, ações de integração social, ensino da pré-escola, alimentação, além da assistência médico e odontológica.