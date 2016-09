Redes de supermercados realizam Encontro de Varejo e Fórum de Fortalecimento

Causou muita satisfação e admiração em meio aos empresários das redes de pequenos supermercados, a realização do II Encontro de Varejo de Alimentos e do IV Fórum de Fortalecimento do Varejo Supermercadista, realizados simultaneamente no Clube da AABB de Itaberaba, na quinta-feira, 18 de agosto. Realizado pela *Abase* (Associação Baiana de Supermercadista), a organização contou com o apoio do Sebrae e da Rede Numerc de Supermercados de Itaberaba.

Durante o evento foram realizadas quatros palestras por consultores do Sebrae e visitação aos estandes de empresas regionais e Nacionais. Conforme o presidente da Numerc, Florisvaldo Santos, “foi um grande sucesso o evento, pois foram realizadas boas rodadas de negócios, degustações e lançamentos de novos produtos”. Uma pequena feira de produtos e lançamentos foi montada com Estandes das empresas participantes como:

Café Flor da Chapada lançando o Café Sagrado, Produtos Donana, Brand Laticínios, Só Pássaro, Schin Cariol da Disbeb, Produtos Dois de Julho, Cristal Aço, Big Leite, M. Dias Branco, Big Brinquedos, Produtos Damare, Naturagurt, Descart, Queijo Milano, Produtos Zab, Raimundo da Fonte, Luanart’s, Termoplásticos, Fardamentos e produtos de Epi, Limpa já e Balcão de negócios da Cooperativa de Crédito Sicoob Sertão.