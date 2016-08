Rede NUMERC de supermercados consolida-se inaugurando Central de Compras

As micros e pequenas empresas de mercadinhos de Itaberaba optaram por uma ação inovadora ao se unirem e formarem a Rede Numerc de Supermercados, agregando através do associativismo o marco inicial de 24 empresas, que nesta quinta-feira, pela manhã, inauguraram festivamente a sede da Central de Compras, na Praça da Feira Livre João Almeida Mascarenhas. Inúmeros empresários e autoridades compareceram ao evento que atraiu a presença da gerencia regional do Sebrae e de delegações das redes de Alagoinhas, Feira de Santana e Salvador. “Após anos de muitas lutas, superando o individualismo e as adversidades naturais da concorrência nos negócios, a NUMEERC nasce do grande espirito de compromisso e união destes pequenos empresários, com capacidade para realizar uma revolução comercial em nossa cidade”, disse emocionado o presidente da nova entidade empresarial Florisvaldo Soares de Oliveira.

Dinamizando dos negócios

Diversos oradores destacam a importância da união dos pequenos empresários em rede, cujo objetivo é a redução de custos operacionais, aliado a melhores resultados nos negócios mediante a compra unificada de grandes estoques, gerando assim maior margem de oferta de menores preços para os consumidores. Falando pelo Sebrae o gerente regional Izailton Reis confirmou a parceria na formulação da cadeia de compras e comercialização; Os dirigentes das entidades empresariais Francisco Queiroz (CDL) e Josué Teles (SindiSuper de Salvador) destacaram que a união do empresariado gera uma nova força capaz de exigir políticas públicas para fortalecimento do setor.

Lançamentos

O momento foi marcado pelo lançamento de novos produtos a exemplo do Café Sagrado, produzido pelo Grupo Flor da Chapada; a cerveja Devassa pilsem pela Distribuidora São Pedro/Brasil Kirim e as deliciosas barrinhas de cereais Naturita, produzidas pela agroindústria da cooperativa do abacaxi Coopaita.

Presenças

Trajando a camisa padrão da Numerc, os empresários associados receberam mais de uma centena de convidados como Mauro Bastos, presidente da Rede ABase de Salvador que reúne 18 empresas; pelo Sebrae Lúcia Leite e Dini Ricardo; a delegação da NossaRede de Alagoinhas, presidente Raimundo e dirigentes Jean, Álvaro, Valmir, Leandro e Jaime, com 14 associados e 19 lojas; e Rede VemK de feira de Santana com 18 associados, representada pelo presidente Leandro Leal e os dirigentes Lucas, Wesley, Adriano, Luiz Artur, Raquel, Rozeno, Mariza, Samuel, Adenilson, Roque, Sara, Vinicius e Nilton.

Diretoria

Acompanhando todo o cerimonial a diretoria da Rede Numerc, tendo Florisvaldo como presidente, está assim formada: Gilvan Fernandes, vice-presidente; João Pereira, diretor administrativo; Gilvan Pereira Oliveira, diretor financeiro; Joedilson Mascarenhas Assis, diretor comercial e marketing; tendo Erivaldo Silva Bispo como presidente do Conselho Fiscal.