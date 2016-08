A Rede Numerc de Supermercados chega para melhorar o atendimento ao consumidor

Uma nova rede de supermercados entrou em funcionamento em Itaberaba com a criação da Rede NUMERC, que unifica e associa o numero recorde de 24 pequenas e micros empresas do ramo de supermercados e mercadinhos. Com a inauguração da Central de Compras da NUMERC, ontem 14/07, os empresários associados garantiram a criação de novas oportunidades de compras, melhores preços e condições para o consumidor.A inauguração festiva e bastante concorrida contou a participação de muitas personalidades do comércio local itabebense.