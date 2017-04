Ao receber lideres do MST, prefeito Dinho Campos confirmou prioridade aos assentamentos em Boa Vista do Tupim

Reconhecido historicamente, como um dos primeiros líderes políticos da Bahia a defender motivar a reforma agrária, tendo incentivado as ocupações e formação dos primeiros assentamentos no município de Boa Vista do Tupim, nas décadas de 70 e 80, o prefeito Dinho Campos recebeu nesta quinta-feira, 16, os líderes do Movimento dos Sem Terra – MST em seu gabinete, quando revelou que a atual administração municipal vem realizando várias ações e benefícios pelas famílias assentadas.

Contando com a participação do vereador José Francisco Correia Neto do MST, um dos líderes do movimento, os assentados apresentaram ao prefeito uma pauta, pedindo apoio nas áreas da educação, esportes, infraestrutura e agricultura.

O prefeito acolheu os pedidos e demonstrou que muitas das demandas abordadas na pauta do MST, já fazem parte das propostas em execução pelo Governo Municipal. Como a reforma das escolas de toda rede de ensino, manutenção de estradas vicinais, aquisição de bombas para poços artesianos existentes, além da perfuração de novos poços tubulares que serão realizadas em convênio com o DENOCS, dentre outras.

Município com maior número de assentados da Bahia, o território tupinense concentra 15 assentamentos rurais onde vivem cerca de 2.800 famílias, representando boa parcela da população, que possui cerca de 17.991 hab. (Senso 2010 – IBGE).