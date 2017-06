Quadrilhas juninas de Itaberaba e Lençóis vão participar do 1º Encontro Regional no São João de Utinga

Este ano, a Festa de São João de Utinga conta com uma nova atração, com a realização do 1º Encontro Regional de Quadrilhas que acontecerá no final da tarde do dia 23, no Circuito do Forró. Importantes quadrilhas estão sendo esperadas com mais de 50 casais, estando confirmadas as participações de várias cidades da Chapada Diamantina. “Nosso projeto é modesto mas, muito rico em animação e criatividade”, afirma o prefeito Joyuson Santos Vieira, ao convidar todos os utinguenses e baianos para a festança do Arraiá Utinguense.

De Itaberaba estará presente desfilando a “Furdunço Nordestino”, enquanto de Lençóis vem a “Quadrilha Rosalina”. Conforme a diretora de cultura, Josete Alves, outras quadrilhas regionais já estão confirmadas, como a “Cambada do Sertão” da cidade de Wagner e a “Vai Vai Sai da Frente” de Baixa Grande.

Animação no Arraiá

A cidade de Utinga ganhou novo colorido com a festa promovida pela Prefeitura, que já decorou com bandeirolas e arranjos criativos, todo o Circuito do Forró entre as Praças Pe. João Ramos Marinho e Antônio Muniz.

Vários grupos de jovens locais já estão ensaiando e se preparando para participar do 1º Encontro de Quadrilhas, apresentando a Quadrilha Maluca do Bairro Belarmino Nery, a “Amantes do Sertão”, “Clemente Mariani”, Quadrilha do Povoado do Riachão e do Bairro Nova Vida, que recebem apoio da prefeitura.

A comissão dos festejos juninos conta com a participação das secretarias de educação, infraestrutura, administração sob a coordenação do secretário Guilherme di Cassio Santana, Josete da cultura, além de Leandro Píres e Jamson Dourado da assessoria de comunicação.