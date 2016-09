PT e PC do B lançam a chapa Doutor Gilmar e Aroldo da Caixa

O Partido dos Trabalhadores e o Parido Comunista do Brasil se uniram em coligação e lançaram em convenção realizada na noite de 4 de agosto, uma chapa encabeçada pelo advogado Gilmar Araújo (PT) a prefeito e o bancário Aroldo Moreira (PCdoB) a vice-prefeito.

Aprovados por aclamação dos convencionais, a chapa vermelha vai enfrentar as eleições tentando fazer a diferença e viabilizar a reeleição do vereador Roberto Almeida (PT). O evento aconteceu na Câmara de Vereadores de Itaberaba e contou com a presença de Alexandro Reis, representante da Secretária Nacional de Combate ao Racismo, que é liderada pela militante c comunista Olívia Santana, além do representante do Deputado Estadual Marcelino Galo, João Guimarães, que discursaram declarado apoio às candidaturas da coligação.

Militante histórico do PT, Seu Didi da Vazante, também participou da convenção, aplaudindo seus candidatos e correligionários.