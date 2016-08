PSDB realiza forte convenção e homologa a candidatura de Leonardo

Com o pátio do antigo Colégio Ney Braga superlotado por uma multidão estimada em 2.500 pessoas, a maioria de jovens, o PSDB realizou sua convenção na tarde deste domingo com a participação dos deputados João Gualberto (federal PSDB) e Pablo Barroso (estadual DEM), homologando sob clima de muita animação as candidaturas do advogado Leonardo a prefeito e o vereador Pimentel a vice-prefeito, além de 60 candidatos a vereador dos diversos partidos coligados. Emocionado, Leonardo conclamou o povo como “guerreiros da liberdade” e pediu a união de todos os itaberabenses durante a campanha eleitoral para libertar Itaberaba do autoritarismo.

Ivan confirma apoio a Leonardo

O evento foi palco de importantes adesões a favor da campanha de Leonardo, destacando-se as presenças do empresário Ivan Rebouças acompanhado por seu cunhado o industrial Zé Grande. Ivan é empreendedor do ramo de supermercados e se destacou na fase das pesquisas pré-eleitorais desde deste ano, como o nome da preferência do eleitorado itaberabense, para ser candidato a prefeito. Isso revelado nas pesquisas espontâneas, onde o nome de Ivan apareceu por indicação do eleitor nas pesquisas de todos os partidos. Ivan evitou a candidatura e preferiu o anonimato político, declarando seu apoio à campanha de Leonardo. Na coligação com o PSDB foi lançada a candidatura a vereador do seu Irmão Jurandi Rebouças. Compareceu também à convenção ex-vereador Dinho do Fluminense, que declarou seu apoio à campanha pela eleição de Leonardo.