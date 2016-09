O arrastão da mudança toma conta do Distrito de Bravo em Serra Preta

O maior centro urbano de Serra Preta, distrito de Bravo, se rendeu aos simpatizantes da oposição, liderados pelo candidato a prefeito Aldinho. Os simpatizantes começaram a se concentrar em Bravo a partir da 15h com o destino ao povoado da Lagoa da Caiçara, onde se reunirão a noite para divulgar suas propostas. Segundo os militantes da oposição, todas as expectativas foram superadas e tiveram que fazer um ato público pelas ruas do Bravo antes de partirem para a Lagoa da Caiçara. As eleições municipais em Serra Preta estão muito movimentadas. Há anos não se presencia uma oposição tão forte na disputa majoritária.

De 1982 até os dias de hoje, a oposição só venceu uma eleição. Serra Preta é controlada por uma “dinastia política”. O grupo que governa não conseguiu elevar o IDH de Serra Preta a níveis satisfatórios. Atualmente, o município é um dos municípios mais pobre da Bahia. O IDH Municipal varia de 0 a 1, considerando indicadores de longevidade (saúde), renda e educação. Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento humano do município. Quanto mais próximo de 1, mais alto é o desenvolvimento do município. Serra Preta possui um IDH de 0,566, segundo o site Deepask. Talvez, o pouco acesso à qualidade de vida tem provocado em boa parte da população o sentimento de mudança, favorecendo a oposição partidária, que conta com o professor Aldinho (PTN) na disputa pela prefeitura e com o apoio dos partidos PCdoB, PT e PSD.

As eleições municipais serão dia 02 de outubro em todo o Brasil é uma ótima oportunidade para a população reivindicar melhoria e transformações necessárias.

Fonte: http://marioangelobarreto.blogspot.com.br