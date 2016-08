PROVEDOR SALVADOR ROGER PEDIU APOIO DO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE PARA O HOSPITAL REGIONAL SANTA CASA.

Na reunião do Consórcio Intermunicipal Chapada Forte, na cidade de Andaraí, no dia 12 de dezembro, o provedor Salvador Roger de Souza pediu apoio de todos os prefeitos para que o Hospital Regional Santa Casa de Itaberaba seja um centro de atendimento de alta complexidade. “A saúde do povo da Chapada Diamantina está na UTI” – disse Salvador – alertando aos prefeitos que para salvar as vidas em risco é preciso dotar o Hospital Regional com a capacidade para atender todos os tipos de cirurgias. “E isso futuro governador Rui Costa já garantiu fazer, com o reequipamento do Centro Cirúrgico que dispõe de seis salas de cirurgias”. Disse Salvador sugerindo que o Consórcio Chapada Forte estabeleça como meta resgatar a resolutividade dos serviços de saúda da região.

A Prefeita Ana Guadalupe (Nova Redenção) solidarizou-se com o Provedor e defendeu a importância do Hospital Regional para a saúde toda a região. Também presente o prefeito Ricardo Machado (PT), de Santo Amaro da Purificação, disse ao provedor que dará apoio junto à UPB, pelo fortalecimento do Hospiotal Santa Casa.

Durante o evento liderando pelo prefeito Wilson Cardoso (Andaraí), presidente do consórcio, foram discutidas questões de Comunicação, Educação e Saúde com a participação dos prefeitos João Hipólito (Abaira), Moema Maciel (Lençóis), Adriano Didico (Palmeiras), Arnaldo Pires (Ibicoara), Ana Medrado (Mucugê), Antonio Dodinha (Iramaia), Lenise Estrela (Itaetê), Adenilton Meira (Marcionílio Souza), Ana Guadalupe (Nova Redenção), além de vários vereadores, secretários e lideranças da região.