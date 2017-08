Prova do concurso da Ufba tem data alterada

O dia da aplicação da prova do concurso para técnico-administrativo da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foi alterada para o dia 29 de outubro. A data anteriormente prevista era 22 do mesmo mês.

Segundo informações divulgadas pela instituição na manhã desta quinta-feira, 31, o motivo da transferência do dia do exame é devido a eventos de grande porte que estão previstos para acontecerem no dia 22 de outubro em Salvador. São eles: o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja Nacional) e a Maratona da Bahia.

De acordo a instituição, nada mais foi alterado. O concurso dispõe de 264 vagas para 72 especialidades e as inscrições podem ser feitas pela internet até o 14 de setembro (esta etapa tinha sido adiada quatro vezes).

Para aqueles que preferem realizar a inscrição pessoalmente, o atendimento é feito em Salvador, no Pavilhão de Aulas da Federação IV, na avenida Adhemar de Barros, S/Nº, – Campus Universitário de Ondina – sala 203; ou podem ser feitas também no Instituto Multidisciplinar de Saúde – Campus Anísio Teixeira –, na rua Rio de Contas, 58, quadra 17, Campus Universitário de Vitória da Conquista.

Inscrição

O valor da inscrição varia de acordo com o grau de escolaridade exigido para concorrer a vaga. Para nível fundamental completo, custa R$ 60; nível médio, R$ 80; e R$ 100, para nível superior. As isenções foram encerradas na última segunda-feira, 21.

O candidato que for aprovado poderá receber um salário inicial de R$ 1.945,07, para nível fundamental; R$ 2.446,96, para nível médio; e de R$ 4.180,66, para o nível superior. Já os cargos de médico veterinário têm salário inicial de R$ 8.361,32, com carga de 40 horas semanais.

