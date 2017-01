Proprietários da Gráfica Vitória, de Itaberaba, morrem em trágico acidente na Estrada do Feijão

Um trágico acidente ocorreu na altura do km 043, da estrada do Feijão, nesta madrugada de 28/01, nas proximidades da cidade de Anguera, levando a óbito o casal de empresários Fabio Luís Brito Silva Pinheiro (45) e sua esposa Eliene Souza Rodrigues (42), proprietários da Gráfica Vitória em Itaberaba. Conforme informações veiculadas pelo blog centraldepolicia.blogspot.com.br, o sinistro ocorreu por volta da madrugada quando o veículo que conduzia as vítimas, um Kia Soul, placa policial NTT 7874, passava pela cidade de Anguera. O motorista perdeu o controle do carro, que saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore.

Conforme o blogueiros Denivaldo Costa, a delegada Larissa Laje que presidiu o levantamento cadavérico, autorizou a remoção dos corpos para o necrotério do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana.

Clima de pesar

Itaberaba se comove sob um clima de intenso pesar, sabendo-se que o gráfico Fábio, era filho do também gráfico, o saudoso Edison Pinheiro, um dos empresários pioneiros da indústria gráfica na cidade. O casal Fábio e Eliene, mantinha prefeita harmonia nos negócios, sendo ela agende financeira e administrativa, enquanto ele atuava na gerencia de produção e negócios. A Gráfica Vitória vinha alcançando o seu mais alto nível de estrutura, equipada com máquinas impressoras rotativas, aumentando a oferta de empregos, diante do esforço e dedicação dos seus proprietários. O casal deixa dois filhos menores.