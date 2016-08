Promotora pública alerta as escolas sobre a materiais escolares não permitidos

Através a divulgação na semana passada, da Recomendação Ministerial 01, a promotora pública de defesa do consumidor em Itaberaba, Ana Carolina Campos Tavares Gomes Freitas, alerta aos dirigentes e professores das escolas da rede particular, sobre os materiais que não podem nem devem ser exigidos dos alunos. Entrando no período de matrículas entre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, as escolas costumam exigir materiais diversos, até mesmo de limpeza da escola, alheios às atividades do ensino aprendizagem, contrariando as normas do PROCON.

A promotora Carolina Freitas recomenda a observância da LEI 6.596/94 que regulamenta livros e material escolar para o ensino fundamental e destaca que as escolas não podem impedir o acesso dos alunos às atividades escolares se ainda não portar o material escolar exigido. A promotora adverte também que “os títulos dos livros didáticos adotados pelos estabelecimentos particulares de ensino só poderão ser substituídos após transcorridos quatro anos contados da sua adoção. A recomendação é que todas as escolas privadas entreguem ao MP, no prazo de 15 dias, ou seja, até o dia 10 de dezembro, a lista do material que solicitará dos alunos.

Veja a lista de material proibido pelo Procom