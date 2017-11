Promotor público Thyego Matos, confirma a participação do MP no Encontro Regional de Proteção de APP do Rio Paraguaçu

Avançam os preparativos para a realização do I Encontro Regional de Proteção de APP, que vem sendo organizado pela Ong ambientalista a Fundação Paraguaçu, com o objetivo de unir os produtores rurais e os prefeitos dos municípios, para a união de esforços em defesa e recuperação das Áreas de Proteção Ambiental (APP) das margens do Rio Paraguaçu e as reservas legais das propriedades ribeirinhas. Nesta semana, o promotor público, Thyego de Oliveira Matos, coordenador de defesa do meio ambiente do Médio Paraguaçu, confirmou ao jornalista e ambientalista, Salvador Roger de Souza, a participação do Ministério Púbico (MP) e sua presença pessoal no evento.

Ajuste para recuperação

“É preocupante o alto nível de degradação das margens do Rio Paraguaçu, diante do desmatamento que destruiu as APPS e muitas reservas legais”, confessou o promotor púbico Thyego Matos, destacando que durante o mês de novembro vários fazendeiros e produtores, estarão assinando os Termos de Ajuste de Conduta – TAC com o MP, definido as condições para que cada proprietário promova a recuperação e recomposição florestal das propriedades ribeirinhas.

Participando dos primeiros momentos de criação do Projeto Cariangó, o promotor público Thyego Matos é um dos incentivadores da meta de plantio de 1.0 milhão de árvores. Ele participou ativamente do ato de plantio da árvore N° 01, uma muda de Ypê, no Parque de Exposição Agropecuária de Itaberaba, em 2015, com as instituições parceiras Sindicato Rural, a FAEB e o Senar. De lá pra cá, o projeto recebeu apoio da Fundação Interamericana – IAF e já promoveu a distribuição de 6.000 mudas de espécies nativas, florais, frutíferas e exóticas, beneficiando diversas comunidades do Bioma Caatinga.

“O apoio da IAF já encerrou, agora o Projeto Cariangó continuará suas ações com o apoio dos empreendedores rurais, através contribuições ao Fundo BioFlorestal, para custeio da recuperação das APPS”, salienta o engenheiro José Ruy Cortes Cézar, dirigente da entidade.

25 de novembro

O I Encontro Regional de Proteção de APP acontecerá no próximo dia 25, no Distrito de João Amaro, e já conta com a confirmação dos prefeitos Adelson Sousa de Oliveira (Iaçu) e Helder Lopes Campos Dinho (Boa Vista do Tupim). Esta semana, os organizadores do evento estarão mobilizando os produtores rurais e os prefeitos dos demais municípios circunvizinhos, além dos órgãos púbicos e entidades voltadas para a preservação ambiental.