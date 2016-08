Promotor público advertiu sobre erros e acertos nas eleições municipais

Durante o Seminário Eleições Municipais 2016, causou impacto positivo a palestra proferida pelo promotor público eleitoral de Itaberaba, Thyego de Oliveira Mattos, ao abordar o tema “O Ministério Público nas Eleições de 2016”. Conceituando as eleições como um sistema sempre renovado pelo TSE para garantir a evolução do processo democrático brasileiro, o promotor chamou a atenção dos políticos presentes sobre possíveis irregularidades e até ilícitos são praticados de maneira mais recorrente.

Dentre as advertências o promotor Thyego Mattos lembrou o patrocínio de festividades populares; propaganda fora do padrão institucional; distribuição de bens, valores ou benefícios; transferência voluntária de recursos; cessão ou uso de bens ou servidores públicos em prol de candidatos, propaganda eleitoral irregular e excesso de gastos de campanha.

Além do promotor público, foram também palestrantes: o advogado especialista em direito eleitoral, Heraldo Passos, que abordou o tema: “Propaganda Eleitoral”; e o jovem contador da Orcoma, Marcelo Rios Mascarenhas, com o tema “Prestação de contas eleitorais”.

Lideres presentes

Muitos candidatos a prefeito, vices e vereadores, advogados e lideranças políticas lotaram o auditório da UNEB, durante o seminário que foi organizado pela Orcoma Contabilidade, empresa especializada em contabilidade pública e privada, na manhã do dia 11/08, no auditório do Campus XIII da UNEB de Itaberaba. O mesmo seminário acontecerá no dia 12/08 em Maracás, tendo muitos participantes realizado a inscrição através do site w

ww.orcoma.com.br.