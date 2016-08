MOTRIZ – Organização Sócio Cultural e Ambientalista

Somos uma instituição sem fins lucrativos, organizada juridicamente e registrada no CMDCA

– Conselho Municipal da Criança e do Adolescente sob o nº 013 e no Conselho Municipal de

Assistência Social – CMAS sob nº 004.

Nossos objetivos descritos claramente em nosso Estatuto expressam a finalidade em apoiar

e desenvolver ações para a educação e defesa de bens e direitos sociais relativos ao meio

ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos através de projetos e

ações que facilitem a convivência de crianças, adolescentes e artistas com a cultura e com a

natureza, promovendo sua participação em ações artísticas, culturais e de desenvolvimento

pessoal.

Significado literal da palavra: Que ou aquela que faz mover, que imprime movimento

motor: força MOTRIZ.

A MOTRIZ junto com a ASSUDE (Grupo de Apoio às Comunidades e ao Meio Ambiente)

apresenta o projeto Street Store – Loja de Rua.

Criado na África do Sul, o modelo do The Street Store é muito interessante: uma loja de rua

para atender as necessidades da população pobre – uma “loja” pop up, ao ar livre, nas

calçadas da cidade, para que as pessoas carentes possam escolher roupas disponíveis para

doação.

Formato: A estrutura será montada com peças de papelão, onde as roupas, acessórios,

sapatos e brinquedos ficam expostos e são oferecidos de graça para quem não tem

condições de comprar. Tanto as doações quanto o trabalho vêm apenas da própria

população, criando uma rede de solidariedade, gentileza e trocas.

Além de suprir uma necessidade das pessoas, é muito legal eles poderem vivenciar de novo

– ou pela primeira vez – o processo de escolha, tanto pelas peças que eles estão mais

precisando no momento, quanto pelo tamanho e pelo gosto pessoal – já que isso num

processo de doação comum, normalmente não acontece e eles precisam usar o que

conseguirem ganhar. Depois de escolherem, as roupas são também embrulhadas pelos

voluntários que estarão lá com a função de assistentes.

Justificativa: O projeto justifica-se pela simples idéia de solidariedade, de dar a quem

precisa, mas de uma maneira diferente: permitindo que o indivíduo possa escolher o que

melhor lhe convir, o que mais lhe agradar, escolher algum modelo específico, cor, estilo.

Objetivo: criar uma experiência de consumo para os que não consomem propiciando a

auto-estima.

As roupas receberão um tratamento de triagem para eventuais consertos e também para

lavagem, tornando assim, a doação mais digna, fazendo com que o morador de rua se sinta

em uma situação de igualdade com o próximo. Em todo o caso, pedimos que as pessoas

ofertem suas roupas já lavadas.

O objetivo é também que a idéia seja copiada, replicada, multiplicada por pessoas,

empresas, coletivos, instituições. Dar dignidade ao ato. Juntar o doador com o beneficiário,

humanizar o processo.

E é exatamente isto que a Motriz pretende com este projeto aqui em Itaberaba. Desejamos

que esta seja apenas nossa primeira ação aqui na nossa cidade. A MOTRIZ tem grandes

planos, mas não conseguirá nada sozinha.

Para tanto, solicitamos a esta instituição que nos auxilie na divulgação desta campanha que

visa a coleta de ROUPAS, SAPATOS, ACESSÓRIOS E BRINQUEDOS.

As caixas foram posicionadas em diversos estabelecimentos da cidade.

A primeira ação do Street Store foi realizada no Bairro Vermelho no dia 14/12/2014 a partir das 9:00 AM.

PROJETO STREET STORE – (LOJA DE RUA)