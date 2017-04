Projeto Cariangó e Fundo BioFlorestal ganham novas adesões para o plantio de 1.0 milhão de árvores

Durante o Almoço Compartilhado e o Workshop das propostas do Projeto Cariangó e a formação do Fundo BioFlorestal, realizado na quarta-feira, 5 no Hotel Flor da Chapada, em Itaberaba, consolidaram-se novas expectativas e adesões de empresários e lideranças regionais, interessadas em apoiar a meta de plantio de 1.0 milhão de árvores na Bacia do Rio Paraguaçu. Contando com a presença dos promotores públicos, Fábio Fernandes Correa e Thyego de Oliveira Matos, coordenador de defesa do meio ambiente do Médio Paraguaçu, o evento deu nova ênfase ao projeto, ficando definido que as secretarias municipais e diretorias de meio ambiente dos municípios circunvizinhos, articularão eventos locais para consolidar o projeto nos municípios de Itaberaba, Iaçu, Boa Vista do Tupim e Ruy Barbosa nos meses de abril e maio.

Benefícios do Projeto Cariangó

As apresentações do projeto foram realizadas pelo ambientalista Salvador Roger Pereira de Souza e o engenheiro florestal Wendel Rangel Oliveira de Souza, que enfatizaram sobre os vários aspectos do Projeto Cariangó, esclarecendo sobre o funcionamento do Fundo BioFlorestal.

Wendel Rangel destacou as vantagens para os produtores que se associarem ao Fundo BioFlorestal, para recuperação de passivos ambientais em suas propriedades. Após o diagnóstico na área a ser reflorestada, identificam-se as espécies nativas que serão replantadas, iniciando-se pela coleta e tratamento de sementes, preparação de canteiros, plantio e tratos culturais. Ele defendeu o SAF- Sistema Agro Silvo Pastoril como a melhor alternativa para conciliar reflorestamento e o uso sustentável do meio ambiente.

Salvador Roger destacou que o projeto produzirá e fornecerá aos associados do fundo, o total de 700 mudas de espécies variadas, por cada quota de participação no valor de R$3.500,00, além de prestar assistência técnica e acompanhamento durante o plantio e os tratos culturais, que ficarão a cargo do proprietário. Para a gestão dos viveiros o projeto contara com a participação de associações e sindicatos para apoiar a coleta de sementes nativas da Caatinga, por doação de entidades comunitárias e voluntários e que após os devidos tratamentos serão transformadas em mudas e após cadastro distribuídas com as entidades públicas e associações.

Além dos promotores públicos, destacaram-se dentre os presentes o secretário Artur Francelino (meio ambiente de Ruy Barbosa), os assessores Renildo Vasconcelos e Gerson França (secretaria de agricultura de BVT), Ubiratan Icó (sec. agricultura de Iaçu), assessor Hércules Teles (sec. meio ambiente de Iaçu), Nildenor Filho coordenador do SOS Semiárido (Lençóis), Maj PM Haroldo Pires (COPPA Lençóis).