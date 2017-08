Projeto Amanhecer Saudável motiva pessoas pelo Programa de Fisioterapia da cidade de Milagres

A população de Milagres tem sido beneficiada com várias ações na área de saúde promovida pela Prefeitura Municipal, sendo muito aplaudido o Projeto Amanhecer Saudável, que vem atraindo a participação de muitos jovens, adultos e idosos. Sob a coordenação do fisioterapeuta Marco Antônio Barros, o projeto acontece todas as manhãs das terças-feiras e quintas-feiras de todas as semanas, envolvendo mais de 40 beneficiários, que praticam atividades físicas e danças aeróbicas.

Durante os eventos, os beneficiários recebem dicas de saúde, aferição da pressão arterial, além do condicionamento físico que garante qualidade de vida para todos. Apoiado por membros da Secretaria Municipal de Saúde, Marco Antônio vem realizando o projeto nos horários das 6h00 às 7h00 da manhã.

Fisioterapia intensiva

O Governo da Reconstrução conduzido pelo jovem prefeito Cézar de Adério (PP) tem promovido o resgate dos serviços de saúde no município, ampliando a oferta de serviços da atenção básica, através dos Postos de Saúde da Família (PSF) e do Hospital Municipal. Um destes serviços é a de Fisioterapia Intensiva aplicada nos pacientes desde meados do mês de março. Instalada no Hospital Municipal, os serviços de fisioterapia vem sendo aplicados pelo fisioterapeuta Marco Antônio, cujo atendimento já realizou 744 sessões, beneficiando o total de 141 pacientes até o mês de julho.