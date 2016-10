Professores de Iaçu entram em greve contra salários atrasados e demissões injustas

Hoje pela manhã os professores e servidores municipais de Iaçu, município localizado na margem do médio Paraguaçu, paralisaram as atividades e iniciaram uma caminhada pelas ruas da cidade em protesto contra o prefeito Nixon Duarte Muniz Ferreira (PMDB), que há dois meses não paga os servidores e passou a demitir todos os contratados sem o pagamento dos seus direitos. “Uma falta de respeito com a pessoa, pois temos contrato assinado de 1° de março a 31 de dezembro e a agente é demitida de boca, sem nenhum direito”, protestou a auxiliar de classe Cristina Aparecida Cardoso. A mesma aflição atinge centenas de contratados que foram demitidos, como Joelma Pereira Queiroz trabalhadora da creche, há dois meses sem receber seus salários, lembra que “ninguém foi chamado para nenhum acordo, fomos desempregados de boca”. João Paulo Silva Sampaio passou pelo mesmo vexame da demissão mas reagiu dizendo que “tenho a receber os meses de agosto e setembro e não vou sair sem o termo de demissão”.

Com o município somando uma população de 26.012hab, a rede municipal de ensino de Iaçu concentra 267 professores em atividades de classe, além de merendeiras, serventes, auxiliares de portaria e pessoal administrativo, distribuídos em 52 escolas na cidade e nos distritos rurais, para atender uma demanda de 4.737 alunos da educação fundamental, conforme as estatísticas do IBGE para 2015.

Abuso de poder

Muitos servidores se queixaram das perseguições que sofrem, citando como origem a derrota do prefeito Nixon, que foi candidato a reeleição, mas foi derrotado no dia 2 de outubro, pelo empresário Adelson Souza Oliveira (PPS), que venceu o pleito com uma frente de 1.429 votos. O servidor Edivaldo Jesus dos Santos confessa que vem sendo perseguido desde que souberam que ele não votaria na reeleição do prefeito. “Fui colocado pra fora no dia 20 de setembro, sem ter direito a receber meus salários, vencidos desde o mês de agosto”, denuncia Edivaldo sentindo-se injustiçado, lembrando que “trabalho na prefeitura há 12 anos, não fiz nada de errado, só porque não voto no candidato sou demitido?” questiona injuriado, diante de mais um crime perpetrado pelo prefeito, o de abuso de poder econômico sobre o eleitor, cometendo a infração da demissão em período eleitoral, crime passivo de severa punição. Na opinião dos professores sindicalistas Edione (presidente da APLB-Iaçu) e Vinicius Oliveira da Silva (membro do movimento), acrescentaram que “não justifica a falta de pagamento dos professores e servidores da educação, pois o FUNDEB é uma verba sagrada, que está na conta todo mês”, adverte Edione. “Não podermos correr o risco de sofrermos um calote”, reagiu Vinicius, citando que no ano passado “tivemos férias e 13° que não foram pagos no período certo”. Os dois sindicalistas denunciam que “depois da eleição instaurou-se um caos administrativo na gestão municipal de Iaçu”.