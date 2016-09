Professores afirmam que Adelson foi o melhor no debate da APLB

O debate realizado pelo Sindicato dos Professores Licenciados da Bahia – APLB, coordenação de Iaçu, na manhã da sexta-feira, 16/09, no Clube Social Municipal, concentrou centenas de educadores das redes ensino local, que ouviram a apresentação das propostas dos candidatos a prefeito em campanha nas eleições deste ano, sobre o futuro e os compromissos com a educação no município. Compareceram os candidatos Adelson Oliveira (PPS) e Maurílio Marcarão (PSD), gerando certa revolta em meio aos professores a ausência do prefeito e candidato a reeleição, Nixon Muniz (PMDB), que foi representado pela secretária de educação, pró Roseli.

Muitos aplausos e manifestações de apreço foram direcionadas ao candidato Adelson oliveira assim que chegou ao recinto, atraindo as atenções de todos. O evento, que consistiu na apresentação das propostas dos candidatos, sem o debate entre os mesmos, permitiu a Adelson revelar o quanto fez para elevar os níveis da educação durante seus dois mandatos por 8 anos (2001 a 2008). Revelando um novo cenário para a educação, Adelson projetou inúmeras ações e projetos que serão executados por sua futura administração, sendo eleito no dia 2 de outubro.

Propostas firmes e objetivas

Para o professor Ricardo, diretor da Escola Vivaldo Andrade, localizada no Distrito de Lajedo Alto, também participando do evento, “foi uma unanimidade a opinião dos professores que o candidato Adelson venceu o debate, pois ele apresentou propostas mais contundentes, mais firmes e mais objetivas”. Também se manifestou a professora Dida Nogueira, nesta mesma linha, criticando o prefeito por não ter comparecido, preferindo mandar a sua secretaria Roseli. Criticando também contra a ausência do prefeito, o educador Clóvis Nascimento, afirmou: “Ficou muito aquém a atitude do atual prefeito em se ausentar”. Analisando os destaques da participação dos candidatos, ele concluiu: Adelson foi o que se sobressaiu sobre todos os demais”.

(Foto Bastonflhash)

Desrespeito

O professor Ricardo foi incisivo ao avaliar a conduta do prefeito afirmando: “Foi vergonhoso para o prefeito não ter comparecido neste encontro com os professores. Considero que ele, como político, cometeu um desrespeito total para com a população de Iaçu, em especial, desrespeitou a todos nós professores. No contexto geral os candidatos apresentaram propostas para serem cumpridas se forem eleitos e o prefeito Nixon, já disse tudo sobre suas competências, ao não comparecer”.

(Foto Bastonflhash)