Professorado de Iaçu inicia as aulas motivados em elevar o nível da educação municipal

Tendo iniciado as aulas em toda rede municipal na quinta-feira, 2, o professorado e demais dirigentes da educação do município de Iaçu, retomou suas atividades com muita animação e disposição para consolidar o ensino de qualidade. Este novo ânimo veio em consequência da nova gestão liderada pelo prefeito Adelson Souza de Oliveira, que anuncia ações inovadoras para o desempenho da educação.

O estimulo para o novo ano letivo partiu da Jornada Pedagógica realizada no Clube Municipal, dia 20 de fevereiro, que atraiu a participação dos professores, coordenadores, muitos alunos e pais, além da presença de lideranças politicas, secretários municipais e o vice-prefeito Carlito Couto de Brito, o popular Carlito de Vavá, que representou o prefeito que se encontrava em viagem na capital baiana.

O evento transcorreu sob um clima de muita harmonia, tendo a secretária de educação, Zarilda Ferreira, que deu as boas vindas a todos lembrando que a educação tem o “compromisso de democratizar o ensino, abrir espaços para a diversidade”, tendo como premissa a transformação dos contextos de trabalho para ressignificação da cultura escolar, redesenhando caminhos para o saber, sob a garantia de um ambiente humanizado.

Clima de festa e motivação

Todos os participantes consideraram “muito proveitosa a jornada”, tanto pelas palestras que motivou a todos, como pelas manifestações culturais e educacionais que transcorreram. A primeira palestra a cargo do psicólogo Igor Delano, apresentou as experiências exitosas do Centro de Reabilitação de Itaberaba. Logo após falou Paulo Tranzilo, coordenador municipal do Programa Saúde na Escola, que apresentou a importância da parceria entre a Secretaria de Saúde e da Educação, assim como as novas estratégias para a reimplantação do programa saúde na escola.

Para alegrar e descontrair o ambiente, jovens estudantes e atores encenaram o espetáculo “Encantos de Minha Terra”, uma criação e produção do professor Jovanio Martins. No fim da manhã foram sorteados livros doados por escritores da cidade.

À tarde foi a vez da palestrante Tayanne Cavalcanti falar da “Liderança Necessária” para fomentar o sentimento de liderança dos professores, trazendo à tona a liderança que cada pessoa deve ter sobre as próprias vidas. “Uma palestra motivadora que trouxe ânimo e renovou as energias de todos os presentes”, comentou a secretária Zarilda.

Por fim, a professora Lucélia Noronha, formadora do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização, do núcleo da Chapada Diamantina, apresentou o tema da jornada, “Direitos de Aprendizagem” gerando muita reflexão sobre a prática pedagógica e os desafios das demandas educacionais contemporâneas.

Na mesa do evento registrou-se as presenças dos secretários Aurélio Filho (administração), Erotildes Barbosa (saúde), Zorilda Souza (agricultura e meio ambiente), Iara Fernanda Barbosa (assistência social), Sócrates Dias presidente da ADESI, Katia Sousa diretora do Colégio Estadual Lauro Farani e Edione Sodré do Sindicato dos Professores APLB.