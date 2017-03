Professora Fazendo Sexo Oral Em Jovem De 13 Anos Na Bahia

O portalentrou em contato com o secretario de Educação Zuberto, que informou que apesar de ser professora, Mônica trabalhava na secretaria de Agricultura do município e não estava em sala de aula. “O secretário de Agricultura Edilson, informou que depois do fato a mesma não foi mais trabalhar e sumiu da cidade. Mônica seria promovida para coordenadora agora em fevereiro”, informou o secretário.Colegas do aluno contaram ao portal, que o garoto disse que o fato aconteceu fora da secretária, mas em um local que eles não quiseram revelar. Questionado se o fato teria acontecido em uma sala de aula,os meninos disseram que não.Tentamos várias vezes falar com Mônica pelo telefone, mas o mesmo só dava caixa postal.

De acordo com o secretário de Educação, o gestor tomou conhecimento da situação, mas até o momento não tem uma denúncia formal na secretaria. “Quando recebemos a denúncia iremos tomar as medidas cabíveis”,concluiu Zuberto. Veja o vídeo.