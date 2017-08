Produtos da agricultura familiar fortalecem a merenda escolar de Milagres

Dezenas de agricultores familiares do interior do município de Milagres já estarão sendo beneficiados pela Prefeitura Municipal, que passou a adquirir a produção agrícola para inclusão no cardápio da Merenda Escolar. Nesta quarta-feira, 15, os pequenos agricultores fizeram a entrega dos primeiros produtos da sua colheita como tomate, xuxu, feijão de corda, aboboras, pimentões, cebolas e hortaliças, todos orgânicos de primeira qualidade.

O ato de entrega dos produtos da roça foi motivo de jubilo para a equipe administrativa liderada pelo prefeito Cézar de Adério (PP), que fez questão de saudar os agricultores. “Essa é uma demonstração de que nosso município produz hortigranjeiros de qualidade, merecendo todo apoio da nossa Administração Municipal”, disse o prefeito diante dos produtores.

Aquisição de 6 toneladas

Conforme o coordenador municipal de agricultura, Ailton Lima, a prefeitura adquiriu para uso da Merenda Escolares deste ano, o total de 6 toneladas de gêneros alimentícios produzidos pelos agricultores familiares do município. Os produtos serão entregues de acordo com a necessidade da merenda e da Cantina Municipal. Os recursos para aquisição dos produtos agrícolas são oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PENAE, devendo a Prefeitura investir mais de R$100 mil reais do PENAE, este ano, para incentivo aos agricultores, através a aquisição da sua produção.