Produtores participam de rodada de negócios durante a lª Mostra de Vacas Leiteiras da Coopertupim

A bacia leiteira do município de Boa Vista do Tupim ganhou novo estimulo diante da revitalização da Cooperativa de Produtores de Gado Leiteiro de Boa Vista do Tupim Ltda – Copertupim, que realiza esta semana a !ª Mostra de Vacas Leiteiras, entre os dias 15 a 18, em sua sede na entrada da cidade. O evento que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, reúne animais de alta qualidade genética e vacas com elevada produção de leite, com destaque para as matrizes pertencentes à Fazenda Santa Lúcia, do pecuarista Marquinhos do Leite, no município de Itaberaba.

Conforme o cooperativista presidente, Laudelino Martins, “o evento é uma demonstração da boa vontade dos nossos cooperados, que se uniram para gerar novas oportunidades para os produtores do município”. Acompanhando a ordenha de vacas durante o evento na manhã desta quarta-feira, o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) salientou que “a revitalização da Coopertupim abre condições para o fortalecimento da nossa bacia leiteira, pois o município dispõe de um grande rebanho bovino”.

Programação

Conforme a agenda da lª Mostra de Vacas Leiteiras, a cada dia ocorrerão as seguintes atividades:

Ordenhas diárias nos seguintes horários: da 7h00 às 14h00, abertas ao público na Pista de Ordenha que foi montada pela cooperativa em parceria com os cooperados.

Palestras na sexta-feira, dia 17, às 10h00, com o tema “Principais Cuidados na Criação do Gado Leiteiro” pelo pecuarista Marquinhos do Leite.

Palestra no sábado, dia 18, as 10:00 horas, como tema “Manejo De Pastagens” pelo agrônomo Rumennige Santos; seguido do tema “Alimentação Animal”, pelo veterinário e cooperado Eudo Barros.

A mostra tem atraído a participação de muitos produtores e curiosos, ocorrendo animadas rodadas de negócios, com a compra e venda de vacas leiteiras.