PRODUTORES INICIAM A REVITALIZAÇÃO DA COOPERTUPIM

Os cooperados da COOPERTUPIM (Cooperativa dos Criadores de Gado Leiteiro de Boa Vista do Tupim) reuniram-se no ultimo dia 02 de maio para tratar de assuntos referentes à revitalização da cooperativa e recuperar a área degradada de sua estrutura física. O presidente em exercício, cooperado Luciano Cunha, criou uma comissão provisória composta de 03 membros, sendo os cooperados Laudelino Martins, Hernandes Medrado e Eudo Barros, para tomarem as iniciativas de organização da Assembleia Extraordinária, marcada para o dia 13 de junho, na sede da Coopertupim, onde será eleita a nova diretoria e prestação de contas.

A cooperativa passou por um período desativada em virtude da estiagem que afetou drasticamente seu rebanho bovino e sua economia, levando o município de Boa Vista do Tupim a decretar estado de calamidade. O cooperado João Durval, conhecido como Gidu do PT, prefeito municipal, participou da reunião ouvindo as reivindicações dos cooperados, visto que, em seu programa de governo divulgou o aumento e incentivo da produção leiteira no município e até o momento não foi realizado nenhuma ação neste segmento. Os cooperados também aguardam ações do governo do estado através da SEAGRI.