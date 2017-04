Primeiro município da Bahia reconhecido por situação de emergência, Boa Vista do Tupim receberá recursos do Ministério da Integração Nacional

O município de Boa Vista do Tupim será um dos primeiros do Estado da Bahia a receber recursos do governo federal para combater a estiagem e amparar as famílias que sofrem com a seca na zona rural. Isso se tornou possível em tempo recorde, graças às ações do prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) que, atento às graves consequências da seca prolongada que atinge o interior do município e prejudica centenas de famílias de agricultores familiares, ele articulou logo após sua eleição, os canais adequados em Brasília, para resolver o problema e socorrer seus munícipes.

O prefeito Dinho Campos conta que assim que tomou posse, baixou o decreto de situação de emergência “e corri pra Brasília onde pedi o apoio do nosso deputado federal Jutahy Magalhães Junior, que nos ajuda muito junto ao governo federal”.

Reconhecimento de emergência

O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência de Boa Vista do Tupim, no último dia 6, no mesmo ato em que concedeu autorização para outros 13 municípios atingidos por desastres naturais, situados na Bahia, em Goiás, Minas Gerais, Sergipe e São Paulo. A maioria deles contou com as articulações do gabinete do deputado Jutahy.

Pelas normas do ministério, para o município ter acesso aos recursos materiais e financeiros de apoio emergencial, disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração, os municípios devem apresentar o Plano Detalhado de Resposta (PDR), por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID), disponível no endereço eletrônico www.mi.gov.br/defesa-civil/s2id. Após a análise técnica por equipes da Sedec, o Ministério define o valor do recurso que será disponibilizado.

Outros municípios

Além do município tupinense, foram reconhecidos em situação de emergência, Barro Alto (BA), Mairi (BA), São Miguel das Matas (BA), Jenipapo de Minas (MG), Mamonas (MG), Capela (SE), Carira (SE); inundações em Luís Eduardo Magalhães (BA) e Formosa (GO); e chuvas intensas em Adamantina (SP), Atibaia (SP) e Arco-Íris (SP).

A portaria tem vigência por 180 dias e segue critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 2, que define procedimentos da Defesa Civil nacional para o reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública decretados por municípios, estados e Distrito Federal.