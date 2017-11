Primeira gravidez: felicidade, insegurança, medo.

A gravidez está presente nos planos de muitas mulheres. Porém, quando isso acontece surgem às primeiras dúvidas. Passamos por diversos sentimentos desde a alegria da descoberta à incerteza de como serão os meses gestacionais.

A descoberta da gravidez vem acompanhada de uma euforia ímpar, ainda mais quando o bebê foi planejado e muito desejado. Isso também ocorre com as mamães que descobrem a gravidez sem ter se planejado, pois, apesar do susto inicial, acabam se rendendo a dádiva de gerar uma vida.

O que fazer assim que descobrir a gravidez?

Assim que confirmado a gravidez é importante procurar um médico obstetra de confiança para fazer todos os exames de rotina e saber como está a sua saúde e a do seu bebê. O acompanhamento médico deverá ser mensal para garantir que todas as mudanças do seu corpo e a formação do seu filhote estejam de acordo com o esperado. Uma gravidez normal dura em média 40 semanas, nove meses.

Provavelmente o seu médico irá pedir um exame de sangue completo para verificar se está tudo em perfeita ordem.

É comum nos primeiros meses que algumas mamães fiquem com anemia. Nesse período as grávidas podem sofrer de náuseas, um problema chamado hiperemese gravídica, que impede a gestante de comer adequadamente atrapalhando a sua rotina alimentar. O sintoma mais comum de uma pessoa anêmica é o cansaço excessivo, a sensação é que não há energia para realizar nada.

Neste caso o seu médico irá conversar com você sobre sua alimentação para que você mude alguns hábitos alimentares e coma as principais fontes de ferro e, se for o caso, irá lhe receitar um suplemento de ferro em forma de comprimido. Recomenda-se uma alimentação rica em verduras de folhas escuras, pão integral, cereais enriquecidos com ferro, carne vermelha magra, feijão e frutos do mar.

Outro exame importantíssimo é o ultrassom, também denominado de ultrassonografia ou ecografia. Esse exame é super tranquilo, não é invasivo e utiliza ondas de som para criar a imagem do seu bebê. Com ele o médico consegue acompanhar a saúde e o progresso do seu filhote.

Procedimentos importantes

Claro que a saúde da gestante é particular e cada caso é único, mas algumas dicas são importantes para todas as mamães.

Vale lembrar que a preocupação excessiva pode acarretar em estresse e acabar prejudicando a sua saúde e a do bebê. Por isso, vá com calma!

Planeje seu tempo e prepare a chegada do seu filho aos pouquinhos. Afinal terá nove meses para organizar todos os detalhes.

Vamos as dicas:

● Tome ácido fólico. Ele é importante porque reduz as chances do bebê ter algum problema congênito. Para saber mais, se informe com seu médico;

● Avalie o seu plano de saúde. Se você ainda não tem, talvez seja importante fazer um. Lembre-se que você deverá consultar o médico mensalmente;

● Evite bebidas alcoólicas e cuide da alimentação. É interessante ter o acompanhamento de uma nutricionista, montar junto a ela um cardápio com uma alimentação balanceada para gestantes.

Não esqueça de se hidratar, beber água é essencial. Lembre-se que você está com um bebê na barriga e precisa se cuidar e cuidar dele também;

● Informe no seu trabalho sobre a gravidez. A rotina deve ser mantida, afinal gravidez não é doença, porém é preciso tomar alguns cuidados, como por exemplo, não se esforçar demais fisicamente.

● Evite comer produtos industrializados;

● Use roupas e calçados confortáveis (evite andar de salto);

● Faça caminhadas. Caminhar é importante para você manter o peso saudável durante a gravidez, além de proporcionar o seu bem estar;

● Curta sua gravidez ao máximo. Tire fotos da barriga, converse com suas amigas, e compartilhe todo esse momento único;

● Não se esqueça do companheiro. Muitas mulheres engravidam e dão toda atenção para a gravidez, esquecendo que o companheiro também precisa de carinho;

● Pratique Yoga, meditação ou Pilates. Essas atividades são maravilhosas, pois ajudam na respiração e a manter a calma;

● Leia mais coisas sobre gravidez, tente descobrir tudo sobre esse mundo;

Além das dicas descritas anteriormente é importante que converse sempre com seu médico sobre suas dúvidas e sintomas.

Caso se sinta muito insegura peça ajuda e uma doula, que são mulheres que acompanham o processo da gravidez, e acabam se tornando grandes amigas das gestantes.

A gravidez é um momento mais do que especial. Divida a sua alegria com pessoas queridas, esteja cercada por elas e tente não se aborrecer.

Desejamos que tenha uma ótima gestação além de uma excelente hora.