Presidente municipal do PT revela estratégia para eleição e ‘não vê viabilidade’ em Alice Portugal

Se no início do processo de escolha do secretário da Casa Civil – Rui Costa – como candidato do partido para 2014 houve algumas rusgas, hoje, segundo o presidente municipal, tudo são flores. “Isso é uma coisa superada. Está todo mundo com Rui. Quem esteve na apresentação do projeto viu Pinheiro e Gabrielli lá. Esse assunto é superado. Todas as correntes estão presentes e na coordenação da campanha”, amenizou. A disputa entre o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), Marcelo Nilo (PDT), e do deputado federal Mário Negromonte (PP) pelo segundo posto na chapa está, para Edson, “empatada”. Sem querer colocar a deputada federal Alice Portugal (PCdoB) de escanteio, ele deu a dica: “Há uma discussão que o vice vai sair entre os dois [Negromonte e Nilo]. Não vejo muita viabilidade em Alice, mas o pleito dela é justo”, esquivou-se, mais uma vez, sem querer se “meter” na escolha do “timoneiro Wagner”.

fonte Bahia Notícias