Presidente do PCdoB repudia as perseguições do PMDB e isenta o prefeito Adelson Oliveira

Revoltado com as falsas notícias espalhadas pelo PMDB, que foi derrotado nas eleições municipais pela aliança do PCdoB com o PPS, o presidente do partido comunista de Iaçu, Victor Hugo Santos Brito, desabafa desqualificando os seus adversários. “A mamadeira secou e estão todos chorando por ai. Eles criaram essa firula toda para confundir os juízes nos tribunais”, declarou Victor Hugo, acrescentando satiricamente: “Não sou maternidade pra dar mama a tantos bezerros desmamados”, riu às gargalhadas.

Victor Hugo lembra que o ex-prefeito Nixon Muniz Duarte Ferreira foi eleito prefeito pelo PMDB, pela força da liderança do prefeito Adelson Souza Oliveira (PPS), que durante o mandato rompeu com todo o grupo. “Já fomos coligados ao PMDB, mas o ex-prefeito quis tomar o partido de qualquer jeito, na tora, depois que decidimos firmar a aliança com o PPS, lançando nosso filiado Carlito de Vavá, como candidato a vice na Chapa com Adelson Oliveira em 2016.

Traição partidária

Conta o comunista Victor Hugo que o processo foi criado “por um ato de traição de dois filiados do partido”. Quem denuncia nossa coligação são justamente o agrônomo José Augusto Guto e o advogado Bruno Calmon, que são filiados do PCdoB, que assinaram juntos com o advogado Nixon Duarte Filho, a ação contra os resultados da nossa convenção.

“Eles moveram uma ação contra eles mesmos”, relata o presidente do PCdoB, esclarecendo que Guto e Bruno são filiados do partido e que, no final da convenção, assinaram a Ata homologando os resultados, inclusive com o registro de Guto na condição de candidato a vereador pelo PCdoB.

“Esse Guto é um grande traidor, um falseta”, bradou Victor Hugo, revoltado com o que chamou de “punhalada pelas costas”. Eu filiei esse cidadão ao partido em confiança, porque o contratei para alguns serviços na Secretaria de Meio Ambiente, quando fui secretário nos dois primeiros governos de Adelson, e com isso ele ganhou minha confiança, “que agora mim traiu desavergonhadamente”, desabafou o político e ambientalista Victor Hugo.

Isenção de Adelson

Não há nada contra o mandato do prefeito, afirmou Victor Hugo. “Espalharam uma falsa notícia e forjaram um processo tão mentiroso, que enganaram até aos juízes e desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral – TRE, tentando prejudicar o prefeito Adelson, que nada tem a ver com o PCdoB, pois é um líder filiado ao PPS”, reagiu o presidente do partido comunista iaçuense. Ele denuncia que “essa armação é própria do PMDB, como fizeram a nível nacional, “onde vivem atolados na corrupção, denunciados pela Lava Jato, e querem fazer o mesmo em Iaçu”.

“No dia da convenção eles invadiram a minha casa para forçar mudanças no resultados da votação dos filiados”, desabafa Victor Hugo. Eles compraram uns dois filiados do partido, pagaram as mensalidades daqueles pra tentar virar a votação, mas nosso pessoal foi firme, todo mundo atualizou suas mensalidades para ter direito ao voto e homologou democraticamente a convenção.

Esclarece Victor Hugo que as filiações do PCdoB, foram realizadas dentro dos prazos estipulados por lei, “pois nossa agremiação é um partido sério, que nunca se envolveu nas maracutaias nacionais”. Ele destaca que o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB), presidente do partido na Bahia está tomando as providências, inclusive dos recursos em Brasília, junto ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE.