PREOCUPADO COM O FUTURO DO RIO UTINGA, PREFEITO ELTER BASTOS DEFENDE MAIOR CONTROLE DA IRRIGAÇÃO

“Diante do atual quadro de exploração descontrolada e predatória das águas do rio Utinga, se não houver controle esse rio pode morrer, causando uma tragédia para nossas vidas e a perenidade do nosso Rio Paraguaçu!”, reagiu o prefeito Elter Bastos (PSL) do município de Wagner. Ele participou ativamente do encontro com o governador Rui Costa, na segunda-feira (13), na Governadoria, com prefeitos e produtores de municípios da Chapada Diamantina para debater medidas para controlar e monitorar a vazão do Rio Utinga, subsistema hidrográfico integrante do Rio Paraguaçu.

No encontro com o governador estiveram também os prefeitos Joyuson Souza Vieira (PSL) Utinga, Florisvaldo Bispo dos Santos Flor Guia (PP) Lençóis, João Lúcio Passos Carneiro (PSD) Andaraí e Marcos Souza da Mota (PSD) Lajedinho além dos representantes das secretarias do Meio Ambiente (Sema), de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), de Desenvolvimento Rural (SDR), da Casa Civil e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Presentes na reunião na governadoria, os representantes dos grupos de irrigantes dos municípios banhados pelo Rio Utinga defenderam a sustentação do sistema produtivo por irrigação, aceitando parcialmente o controle de captação da água, tendo gerado certa discussão.

Na reunião o governador foi enfático ao afirmar que o Estado não permitirá a morte do rio Utinga, sendo necessário que os irrigantes reduzam a carga de captação de água do rio.

Desde a quarta-feira uma força tarefa do Inema com apoio policial vem lacrando bombas de sucção entre os municípios de Utinga e Wagner