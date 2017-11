Prefeituras baianas fecham as portas nesta quinta em protesto contra a falta de verbas

Inúmeros municípios da Bahia estarão fechando as portas neta quinta-feira, aderindo ao Movimento Pró-Município encabeçado pela UPB, em protesto para denunciar a grave crise financeira das administrações municipais. Conforme o prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB) de Boa Vista do Tupim, que também aderiu à manifestação, “esperamos chamar a atenção do Congresso Nacional para a aprovação da PEC 39/2013, que amplia em 2% o repasse de recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)”.

Conforme divulgado no site da UPB, aé o momento, 260 prefeituras aderiram ao movimento chamado “SOS Municípios”, que conta com o apoio dos prefeitos da Bahia, presidentes de associações e consórcios públicos municipais de diversas regiões, participando do protesto com o fechamento das prefeituras baianas, mantendo apenas os serviços essenciais.

Durante a paralisação das prefeituras nesta quinta, o prefeitos iniciarão uma marcha em direção à sede da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, começando a concentração na UPB, às 8h da manhã.