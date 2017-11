Prefeitura promove campanha de imunização da raiva canina em Boa Vista do Tupim

Quem tem cachorros e gatos em casa devem levar seus animais para o mutirão de vacinação contra a raiva, que acontecerá na próxima quarta-feira, 29, nos postos de saúde da cidade de Boa Vista do Tupim. A Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista do Tupim informa que esta é a segunda fase da campanha da imunização antirrábica para cães e gatos.

Para os animais não vacinados, será aplicada a primeira dose da vacinação que estará disponível a todos os animais. A vacinação antirrábica será aplicada nos Postos de Saúde da Família PSF 1, PSF 2 e PSF 3, nos seguintes horários: 08:00 ás 12:00 da manhã e 14:00 ás 17:00hs da tarde.

A campanha de imunização da raiva canina faz parte do Programa Saúde em movimento, que a cada período leva os diversos serviços de prevenção da saúde para diversos pontos do município.

Raiva em cães e gatos

A raiva é uma doença contagiosa causada por um vírus que pode afetar os animais (mamíferos) e o homem. A transmissão se dá através do contato com a saliva de um animal doente, principalmente pela mordedura. É preciso compreender que nem toda mordida de cão ou gato transmite a raiva. É necessário que o animal seja portador do vírus para que haja a transmissão da doença.

Na natureza, o morcego hematófago – que se alimenta de sangue – é um dos mais importantes transmissores da raiva para outras espécies animais e para o homem.

Os principais sinais clínicos da raiva são: mudança de hábitos e/ou comportamento (o animal passa a se esconder ou agir de maneira diferente do usual), agressividade, salivação (o animal baba muito) e paralisia. É importante salientar que nem todo cão ou gato que saliva (baba) está com raiva. No caso dessa doença, ocorre paralisia dos músculos faciais, o que impede a deglutição da saliva, daí a impressão do animal estar babando. Animais intoxicados por alguns tipos de venenos (inseticidas, etc.) ou muito estressados também podem salivar abundantemente, mas sem qualquer relação com a raiva.

Da mesma forma, nem todo animal agressivo possui a raiva. Na maioria das vezes, a agressividade como único sintoma é um problema apenas comportamental (cães medrosos, dominantes ou traumatizados por apanhar).

Os sinais clínicos nos humanos são bem parecidos com os que ocorrem em animais.

A raiva é uma doença incurável, por isso a Rede pública de saúde mantém um controle rigoroso da vacinação dos animais domésticos e do campo.