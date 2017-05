Prefeitura monta cidade cenográfica inovando os festejos juninos de Milagres

Inovação é uma palavra chave na gestão do prefeito Cézar Rotondano Machado, o popular Cezar de Adério (PP) de Milagres. Prova disso tem sido as iniciativas inovadoras que tem implementado nos eventos, ações e projetos da prefeitura. Foi o planejamento inovador que garantiu o sucesso da 1ª Festa dos Vaqueiros do Governo da Reconstrução, que atraiu público recorde e mereceu aplausos pela organização. Agora chega a Festa de São João, que apesar de ser um evento dedicado à cidadania milagrense que não viaja durante os festejos, ofertará shows com sanfoneiros e trios nordestinos, em um ambiente aprazível para a confraternização junina.

Liderando o Governo da Reconstrução, o prefeito Cézar de Adério destaca que pretende resgatar a cultura popular dos festejos juninos, restabelecendo na cidade o tradicional forró pé de serra. “Será uma festa em família, com o povo brincando e dançando em um ambiente de muita paz e tranquilidade, animados pela boa musica nordestina”, garante Cezar.

Cezar informa que a Prefeitura já está montando uma inovadora cidade cenográfica na Praça do Arraiá, situada ao longo da Avenida João Leal Sales. Será a Vila Sossego, cujo projeto foi concebido pelo técnico designer, Luciano Jandre, atual diretor de cultura do município. Fortalecendo as ações do Executivo, o vice-prefeito Marcos Queiroz (PMDB), que integra a coordenação dos festejos, salienta que “a tradicional Festa Junina de Milagres foi abandonada nos últimos anos por parte das gestões anteriores, sem nada ser ofertado para a população”.

O prefeito Cezar de Adério salienta que os trabalhos de edificação da cidade cenográfica, vem utilizado madeira reciclada como varas de sisal e bambu, formando casebres com paredes de taipa, para criar um vilarejo típico da zona rural. A Vila terá uma pracinha e uma rua, onde no final estará edificada uma pequena igrejinha do Arraiá. O vilarejo criará o ambiente adequado para as comemorações do Casamento da Roça, que está previsto na programação do São João. É neste ambiente inovador que o povão milagrense vai chegar e brincar o forró tradicional até o dia raiar.