Prefeitura Milagres convoca população para o Mutirão do Glaucoma

A população do município de Milagres estará recebendo os exames gratuitos e o tratamento adequado para identificar e evitar o Glaucoma, uma doença silenciosa que pode levar à cegueira. Nos próximos dias 26 e 27 estará acontecendo o Mutirão de Prevenção do Glaucoma programado pelo Governo da Reconstrução liderado pelo prefeito Cezar de Adério (PP), com o objetivo de garantir o acesso a muitas pessoas que nunca fizeram um exame oftalmológico.

“A maioria das pessoas com idade acima de 40 anos correm o risco de sofrer do Glaucoma, mas não sabem que são portadores dessa enfermidade”, comenta o prefeito Cézar de Adério, esclarecendo que, por esse motivo, implantou o Mutirão do Glaucoma, para apoiar a população carente com esse tratamento especializado.

O Mutirão do Glaucoma será realizado através convenio firmado pela Prefeitura com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, em parceria com o Instituto Multi Saúde, que montará os modernos equipamentos para os exames odontológicos de alta precisão No Hospital Municipal. Serão beneficiados em trono de 300 pacientes que poderão se inscrever no programa através da Secretaria Municipal de Saúde.

O que é o Glaucoma

Glaucoma é uma doença que ocorre nos olhos, salienta a secretária municipal de saúde, Nilza Amaral, lembrando que a enfermidade é mais comum após os 40 anos.

Apontam os especialistas que a doença acontece quando a pressão dentro do olho está aumentada. Esta pressão pode afetar o nervo óptico e causar cegueira. Há vários tipos de glaucoma, o mais comum é o glaucoma crônico simples.

Oftalmologistas revelam que dentro dos olhos existe um líquido transparente chamado “humor aquoso”. Este líquido se forma, circula e sai do olho, e é muito importante para nutrir e manter as estruturas dos olhos normais. No entanto, quando ele tem dificuldade de sair do olho, a pressão intraocular aumenta de forma progressiva e causa lesão do nervo óptico podendo levar à cegueira.

No início da doença, geralmente o paciente não sente nada nos olhos e a visão é normal. Na maioria dos casos o glaucoma progride lentamente sem que o paciente se dê conta da perda gradual da visão lateral. Alguns raros pacientes poderão ter sintomas oculares não bem definidos como dor nos olhos ou ao redor deles, com alteração da visão apresentando como halos coloridos.

O tratamento se faz de três maneiras: por medicamentos, por laser ou cirurgia. Geralmente, o tratamento inicial mais frequente se faz através de medicamentos (colírios e comprimidos).