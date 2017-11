Prefeitura instala na “Casa do Juiz” a 5ª Companhia PM de Utinga, que recebeu novo comando

Em seu Gabinete, na manhã da terça-feira, 26, o prefeito Joyuson Vieira Santos (PSL) recebeu a visita do Ten. Cel. PM Francisco Luiz da Fonseca Issa, Comandante do 11º BP de Itaberaba, que apresentou o novo Comandante da 5ª Companhia Militar de Utinga, o Cap. PM Anderson Garcia Pires. No mesmo dia os representantes militares visitaram a antiga “Casa do Juiz”, que foi adaptada pela Prefeitura para sediar a 5ª Cia PM, onde a tropa foi passada em revista pelo Comandante Issa.

A 5ª Cia. PM atende aos municípios de Utinga, Wagner, Lajedinho e Ibiquera, cujo efetivo será reforçado com novos policiais, conforme garantiu o Comandante Issa, perante o prefeito Joyuson Vieira.

Em visita na nova sede da 5ª Companhia, o Comandante Issa passou a tropa em revista.Saudando as autoridades militares, o prefeito deu as boas vindas ao Capitão Pires, destacando que “estamos inaugurando uma nova fase a favor da segurança da população”. Joyuson salientou que a parceria com o governo do Estado, Tribunal de Justiça da Bahia e as policias Militar e Civil, “vem proporcionando condições para que a Prefeitura se sinta motivada a investir também na segurança para garantir a tranquilidade da cidadania”.

Melhorando a segurança

Agradecido, o Capitão Pires disse que envidará esforços ao lado da tropa para que “a paz e tranquilidade reine sempre nos lares utinguenses”.

O Comandante Issa, do 11º BPM, agradeceu ao prefeito pela obra de instalações da 5ª Cia PM, afirmando que “parcerias desse nível como ocorre em Utinga, “colaboram muito para melhorar a segurança pública em defesa do cidadão de bem”.

A nova sede da 5ª. Cia da Polícia Militar está situada na Av. Aristóteles Neto, utilizando o prédio da antiga “Casa do Juiz” foi cedido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sendo totalmente recuperado pela Prefeitura Municipal, que utilizou de recursos próprios.