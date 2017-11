Prefeitura e empreendedores rurais se unem para fortalecer a bacia leiteira em Boa Vista do Tupim

Um encontro importante entre produtores e equipe técnica da Secretaria da Agricultura do município de Boa Vista do Tupim, ocorreu no dia 3, colocando em discussão propostas para fortalecimento da bacia leiteira do munícipio e a região do Médio Paraguaçu. Articulada pelo prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), a reunião contou com a participação do prefeito Ademilton Meira (PTB) do munícipio vizinho de Marcionílio Souza, além dos secretários de agricultura, vice-prefeito Leo Satélite e técnicos da secretaria da agricultura, o ex-prefeito Hiran Campos, além dos vereadores Sávio Bulcão, Lê, Tal Aragão, Ninha e Derneval.

Vários produtores e pecuaristas, assim como a direção da Cooperativa de Leite, COOPERTRAN, acompanharam as discussões que aconteceu na sede da fazenda do pecuarista Adenor, tendo as discussões envolvido a presença de técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR e da Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia (SDR), que expuseram sobre qualidade e viabilidade dos rebanhos, bem como as linhas de incentivo para o desempenho das bacia leiteiras na Bahia.

O prefeito Dinho Campos e o secretário Leo Satélite enfatizaram que a Prefeitura tupinense realizará esforços no sentido de assegurar maior desenvolvimento para o homem do campo, criando politicas públicas e parcerias para o fomento à agropecuária e a bacia leiteira, proporcionando também o envolvimento dos pequenos produtores.