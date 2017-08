Prefeitura distribui material esportivo para os times de futebol em Boa Vista do Tupim

A atual administração do Governo da Reconstrução do município de Boa Vista do Tupim, criou o programa de incentivo aos esportes para toda a coletividade, visando fornecer material esportivo para incentivar os jovens a participarem as atividades permanentes da esportividade. “Quem pratica esporte tem mais saúde”, afirmou o diretor de esportes Marcio Cinho Alves de Almeida, ao realizar a distribuição de material esportivo da Prefeitura, durante o último a amistoso no domingo, entre os times Guarany e Operário.

Bolas na rede

O amistoso realizado no Campo 13 de Maio atraiu muito torcedores que acompanharam os lances da rodada, que gerou três bolas na rede, resultado dos dribles e chutes entre as duas equipes. O resultado do placar deu vitória ao Guarany 2 X 1 Operário. Foram artilheiros da rodada os atletas Titita e Maracujá pelo Guarany, e Gum pelo Operário.

Antes de iniciar a partida a diretoria de esportes realizou a entrega de bolas e redes para as traves, atendendo a reivindicação dos dois times.