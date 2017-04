Prefeitura desapropria área garantindo 460 lotes para famílias sem-teto em Boa Vista do Tupim

Centenas de famílias carentes, sem-teto, da cidade de Boa Vista do Tupim vão, finalmente, conquistar o direito de morar, diante da decisão tomada pelo prefeito Helder Lopes Campos Dinho (PSDB), de autorizar a desapropriação de uma grande área de terra, vizinha à cidade, com capacidade para montar um loteamento com 460 lotes. Todos os lotes serão distribuídos gratuitamente para os sem-teto, depois de 4 longos anos de luta e espera, aguardando as promessas do ex-prefeito do PT, Gidú Trabuco, que prometeu em sua campanha e nunca cumpriu com o povo.

Hoje, pela manhã, o prefeito Dinho Campos compareceu ao local, acompanhado pelo proprietário do terreno, o pecuarista Raimundo Pires, que facilitou as negociações para que a Prefeitura desaproprie o terreno, para atender a causa da moradia de interesse social. A visita contou com as presenças dos vereadores Sávio Bulcão (PSDB), Tal Aragão (PDT), Derneval Santana (PSDB) e Neto do MST (PT), que acompanharam entusiasmados o início da limpeza do terreno por um trator de esteiras.

Moradia após longos anos de espera

A área desapropriada fica localizada na Fazenda Campo Alegre, vizinha à cidade, conhecida popularmente como Raposa. E custou aos cofres municipais apenas R$15.0 mil reais, quando seu valor seria em torno de R$60.0 mil.

“Vale lembrar que a gestão passada chegou a desapropriar o terreno com um decreto municipal, mas nunca sentou com o proprietário Raimundo Pires para ouvir o que ele tinha a dizer sobre isso, e nunca depositou em juízo o valor da desapropriação”, informou o assessor de gabinete, David Costa Cerqueira Ribeiro.

Fechado o acordo da desapropriação com o proprietário, o Gabinete do Prefeito encaminhará projeto de lei para a Câmara de Vereadores autorizar a desapropriação e quitação do imóvel, que abrigará as moradias das famílias depois de anos de espera. “Essa decisão se dá em menos de 90 dias do nosso governo – salientou o prefeito Dinho Campos – pois nosso dever é dar solução imediata às carências do nosso povo”.