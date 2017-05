Prefeitura de Wagner ganha Creche de R$2.0 milhões e executa novas obras de melhoria urbana

A população do município de Wagner, situado na Chapada Diamantina, vem sendo beneficiada por uma série de serviços e obras deflagrados pela administração liderada pelo prefeito Elter Silva Bastos (PSL), que na semana passada assinou a ordem de serviço para o inicio da construção de uma nova Creche Municipal, com investimentos no total de R$2.0 milhões de reais. “Apesar das dificuldades que enfrentamos para recuperar a moral do município, que ficou inadimplente junto aos órgãos estaduais e federais, por culpa da gestão passada, a Prefeitura reconquistou a capacidade de trabalhar, de assinar convênios e trazer novos benefícios para os wagnenses”, disse o prefeito Elter Bastos, ao assinar a ordem de serviços das novas obras.

Mais de 300 crianças beneficiadas

Sobre a obra da creche liberada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o prefeito Elter Bastos esclarece que é um Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Proinfância, com capacidade para atendimento de até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino). Esse padrão de creche-escola de educação infantil vai atender a crianças na faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses.

Com esta obra, o prefeito esclarece que serão absorvidas todas as crianças que hoje são amparadas pela Creche Nossa Senhora do Carmo, criada há 20 anos pela Paroquia da Igreja Católica e mantida pela prefeitura que, atualmente, dá assistência a 110 crianças.

A construção a cargo da empresa Solidez Engenharia, ocupará uma área ao lado do Loteamento Renovação, beneficiando aquela comunidade e os bairros do Bule e Casa Nova.

Obras de requalificação urbana

Outra obra que vem agradando a população é o redimensionamento da passarela na Av. Paulo Souto, formada ao longo da rodovia BA-142, que atravessa a cidade. Ali a prefeitura vem ampliando o passeio e melhorando o acostamento dos dois lados, criando as pistas para a prática de cooper e ciclovia, para garantir melhores condições e segurança para tantas pessoas que nas manhã ou ao final da tarde, circulam praticando atividades físicas.

Reforma da Prefeitura Municipal

Após anos sem manutenção ou limpeza, a sede da Prefeitura está passando por completa reforma, visando melhorar suas instalações para ofertar melhor ambiente de trabalho aos servidores municipais e oferecer mais conforto ao atendimento da população. As janelas e portas foram ampliadas e adaptadas para vidro fumê; todo o telhado e forro foram recondicionados; melhoradas as instalações sanitárias, elétrica e hidráulica; requalificado o sistema de rede de informática com aquisição de novos equipamentos; além da melhoria do mobiliário e instalações da recepção.

Reformada, a sede da prefeitura receberá as instalações de módulo de segurança, com câmaras de vigilância e central de codificação de imagens, ligado à central de policia civil, ampliando a segurança no local.

Arquivo público

O velho porão da prefeitura, onde já funcionou a antiga delegacia de policia civil, será transformada na sede do Arquivo Público Municipal. Naquele espaço, com acesso pela Rua Dalila Costa, o prefeito Elter Bastos determinou completa reforma de piso, paredes e teto, sendo adaptado para as instalações de novo mobiliário, com estantes modulares, que abrigarão o acervo documental e histórico da prefeitura, que hoje se encontram empilhados em um depósito. O Arquivo ficará aberto à visitação e consulta pública.

Obra de pavimentação para Cachoeirinha

O bucólico distrito de Cachoeirinha, uma vila histórica que deu origem ao município, vai receber novas obras de pavimentação e melhoria urbana, já que o prefeito Elter Bastos assinou a ordem de serviço no valor de R$300 mil. A verba será repassada pelo governo federal, através convênio assinado com o ministério das Cidades.

Ao mesmo tempo, um grupo de trabalhadores da prefeitura vem realizando o mutirão da limpeza pública pelas ruas do distrito, limpando e capinando as praças e vias que receberão pintura de meios fios e a operação tapa-buracos, melhorando aquele espaço urbano rural.