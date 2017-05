Prefeitura de Utinga realiza operações Tapa Buraco e Banho de Luz em todas as vias da cidade

Objetivando requalificar as vias urbanas, desde as praças, avenidas e ruas, com pavimentação a paralelepípedos necessitando de reparos, a Prefeitura deflagrou a Operação Tapa Buraco colocando equipes de trabalhadores nos serviços de manutenção e recuperação. Ao mesmo tempo, por determinação do prefeito Joyuson Santos Vieira (PSL), a rede pública de iluminação vem sendo reestruturada, deixando as ruas mais claras e melhor iluminadas à noite, com a realização da Operação Banho de Luz.

A operação Tapa Buraco já levou melhorais para as praças Wilson Peixoto Karaoglan e Cigana Celina, além das ruas transversais da Avenida Clodoaldo Oliveira, assim como a Rua Raimundo Bellas Lamego. A Operação Tapa Buraco vai se estender por todo ano, visando recondicionar todas as vias públicas, inclusive as vias públicas dos distritos e povoados.

Ao mesmo tempo, a Diretoria de Parques e Jardins vem realizado por toda cidade, a poda de árvores, dando novo aspecto à paisagem urbana.

Banho de Luz

Outra ação emergencial é a Operação Banho de luz, deflagrada pela prefeitura, que colocou em ação uma equipe de eletricistas e técnicos, nos serviços de reposição de lampas e luminárias, tornado as ruas e praças mais iluminadas à noite. Conforme o secretário Jorge de Américo, da infraestrutura, serão substituídas mais de 5.000 lâmpadas na cidade e nos distritos e povoados, retirando as antigas de vapor de sódio, que são substituídas por lâmpadas Led. As nova lâmpadas apresentam maior poder de luminosidade e durabilidade, vez que tem garantia de vida de cinco anos. “São lâmpadas mais econômicas e ecologicamente corretas” – explica o secretário Jorge, enfatizando o baixo impacto ambiental, já que as novas luminárias não exalam vapores tóxicos quando quebradas.