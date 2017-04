Prefeitura de Utinga realiza ações de valorização da mulher

Neste mês de março a Prefeitura de Utinga tem dedicado atenções aos programas de valorização humana e inclusão social, visando garantir a qualidade de vida das famílias carentes do município, com especial atenção para as mulheres. O Carnaval da Terceira Idade realizado no dia 3 movimentou a cidade e atraiu o povão que brincou com as vovós e vovôs, tendo muitas atrações e a participação de gente de todas as idades; e, na semana passada, na quarta-feira, 8, realizou-se as comemorações do dia Internacional da Mulheres. “As mulheres em nossas vidas tem um significado muito especial, ao nos gerar e proteger em seu ventre durante meses, para depois nos criar e dar carinho e amor durante toda a vida”, disse o prefeito Joyuson Vieira Santos, homenageando todo o sexo feminino.

Carnaval dos Idosos

Um evento de integração, socialização e muita motivação, foi o Carnaval da Terceira Idade realizado na Praça Antônio Muniz, numa iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social. O bloco da terceira idade chegou como um desfile de fantasias animando a galera que também caiu no frevo e dançou as marchinhas carnavalescas.

Até o prefeito Joyuson Vieira entrou na folia em companha da 1ª Dama Aninha, brincando a valer com todos os foliões na batalha de confetes e serpentinas. A folia foi animada pelo Trio Explosão e banda musical.

Muita alegria na festa das mulheres

A festa de confraternização das mulheres utinguenses também transcorreu na Praça Antônio Muniz, onde a Secretaria de Assistência Social montou uma série de serviços preventivos em apoio à saúde e a beleza feminina. Durante todo o dia muitas meninas, moças e as mamães, foram beneficiadas com a prestação de serviços gratuitos de maquiagem, manicure, corte de cabelos, escovação e massagem. Houve também muita animação e participação das jovens mulheres nas aulas de dança moderna orientada por instrutoras.

“Foram muito bons os dois eventos sociais, pois motivaram a alegria das nossas famílias utinguenses”, comemorou a secretária Alexania Cohin Silva do Prado, das assistência social.