Prefeitura de Palmeiras aplica tecnologia inédita em compactação de estrada vicinal

Um trecho de 1.100m da Estrada do Capão recebeu um tratamento inédito no Estado da Bahia, com a aplicação o produto Terrazyme, enzima estabilizadora biológica produzida à base de cana-de-açúcar capaz de aumentar a resistência do solo para cargas de até 40 toneladas por eixo. Na obra de compactação do trecho conhecido como Ladeira de Santana, a Prefeitura investiu R$132 mil em recursos próprios, enquanto a pavimentação asfáltica da mesma área custaria no mínimo R$ R$ 330 mil.A nova experiência de compactação de rodovias foi apresentada pelo prefeito Adriano Didico, durante a última reunião do Consórcio Chapada Forte, na cidade de Andaraí. Ele esclareceu que a enzima Terrazyme é 100% natural para compactação de solos, codificada na receita federal para comercialização em todo território nacional. Estas enzimas são a base de extrato da cana de açúcar, fabricadas na cidade de Stratford nos EUA, é largamente utilizado em pavimentação de estradas pelo mundo e chega ao Brasil como solução das bases e sub-bases asfálticas, face a escassez de jazidas de pedra para o uso convencional. Tem um custo muito menor do que o processo de pavimentação convencional, com preço final 50% mais barato do que o modelo convencional por asfalto.

Iniciadas no dia 16 de maio, as obras de compactação, nivelamento e impermeabilização da pista da Ladeira dos Campos foram finalizadas em tempo recorde. O prefeito de Palmeiras, Adriano de Queiroz Alves, o Didico, esteve inspecionando a obra com funcionários da Prefeitura e representantes da empresa Tradezyne executora dos trabalhos.

“Apostamos numa alternativa que é sustentável tanto do ponto de vista econômico quanto do ambiental. A Ladeira dos Campos foi escolhida porque é um dos trechos mais críticos da estrada. O acordo que fizemos foi que, se passar no teste, o Governo do Estado aplicará o mesmo produto nos outros 19km da estrada”, declarou Didico.

Novos trechos

O prefeito estuda a possibilidade de aproveitar o maquinário que foi alugado (rolo corrugado) e equipamentos cedidos pelo Consórcio Chapada Forte (rolo liso) para nivelar a pista da Rua do Juca, entre a Vila e o Bomba, que mede 8km. Neste caso não haverá escarificação do solo nem aplicação da enzima biológica, para não causar danos à rede de abastecimento de água.

Paralelamente à Ladeira dos Campos, a Prefeitura de Palmeiras está trabalhando em outro trecho da Estrada do Capão: o corte, próximo à Conceição dos Gatos, onde parte da pista cedeu devido às chuvas de janeiro. Um desvio de 600m foi implantado para facilitar o tráfego no local. “Esta é uma situação mais complexa, porque além de ser íngreme, a área do desvio é cheia de pedras e talvez seja necessário adquirir um trator esteira para este serviço”, explica Didico.

BA-849 – Outra prioridade da Prefeitura foi a recuperação da rodovia estadual BA-849, para a qual o secretário de infraestrutura do Estado, Marcus Cavalcanti, autorizou o fornecimento de massa asfáltica para a operação tapa-buraco realizada até o feriado de São João, quando a cidade d em Palmeiras recebeu perto de cinco mil turistas, incluindo as localidades de Vale do Capão e Campos de São João.